20歲「炎明熹勁敵」初嘗性感　改頭換面大騷事業綫勁吸睛

現年20歲的洪韻騏（Wincy）是去年HOY TV歌唱選秀節目《就是青春》的冠軍，由於她與炎明熹於同在星格流行音樂學院接受唱歌培訓，所以參賽時常被傳媒比較，更稱她為「炎明熹勁敵」，在參賽前洪韻騏已為HOY TV錄製了重頭劇集《黑金風暴》的宣傳曲。當時余詠珊接受《香港01》訪問時更對她讚不絕口。

洪韻騏是去年HOY TV歌唱選秀節目《就是青春》的冠軍。（IG@hwankeii）

當時有「炎明熹勁敵」之稱。（陳順禎攝）

惟賽後發展一般，開始被觀眾遺忘，就算之前出席母校星格流行音樂學院舉辦的《星格十周年演唱會》也疑被冷待，當晚炎明熹成為學校的驕傲，而同樣是電視台歌唱選秀節目冠軍級人馬的洪韻騏，則被眼利網民發現，當炎明熹在台中講感受時，她只能站在後2排的一角，可見２人在歌唱學校的地位差異巨大。

洪韻騏之前出席母校星格流行音樂學院舉辦的《星格十周年演唱會》時，有眼利網民發現她只能站在後排再後排的一角，疑被冷待。（小紅書截圖）

同是電視台歌唱選秀節目冠軍出身，但兩人的星途超級大不同。

不過洪韻騏沒有因此氣餒，繼續在音樂路上努力，早前還憑歌曲《透光》在《VIP音樂榜頒獎禮》中奪得「VIP熱愛歌曲獎」。親自到澳門領獎的洪韻騏，事後在社交平台分享喜悅：「thank you #vip音樂榜頒獎禮，頒呢個獎俾我，仲有多謝創辦人 @alpeo 🫶🏻希望嚟緊有更多好作品俾大家聽到。」

新形象令人眼前一亮。（IG@hwankeii）

同時，洪韻騏也分享了2張相，相中她一改以往斯文形象，身穿一條白色連身短裙，突顯其高䠷身形，加上一頭金髮，甚有「韓feel」。而由於條裙心口整個位置開了一個大窿，所以洪韻騏穿上一件吊帶Bra Top，但這一配搭竟意外騷出了她的美好身段，其中一張微微側身相，更罕有露出事業線，相當吸睛，令人眼前一亮。