鄧卓殷曬婚照否認嫁郭子豪　情侶檔拍內地真人騷要24小時被跟拍

港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）昨日（10日）在沙田馬場出席活動，她說自己只是第二次入馬場，兩次都是工作，雖然自己不懂得賭馬，但見大家都想贏馬，氣氛都興奮又開心。鄧卓殷單拖現身，未見男友郭子豪（Arnold）同行，但日前她貼上婚紗照，不少人以為兩人拍拖4年幾終於拉埋天窗，但原來是內地綜藝節目《炙愛之戰》的宣傳照，講到幾時有婚期，她表示有好消息就會同大家公布。

Amber以高貴打扮現身沙田馬場活動，她說自己特地挑選黑白色的服裝，覺得這兩種顏色最歷久不衰。（陳順禎攝）

Amber與郭子豪曬婚照，原來只是真人騷宣傳照，二人首次以情侶身份接真人騷。（Instagram：amber.tcy）

鄧卓殷與男友目前與TVB仍有合約，但她已甚少於TVB出現，她透露目前主力《炙愛之戰》工作，以及跟男友拍情侶日常片，幕前工作留待TVB安排。今次內地真人騷，是她與男友首次以情侶身份參加的綜藝節目，將於明日播映，她說：「我覺得好值得睇，有血有淚，有開心有唔開心，係我哋體能上好需要挑戰嘅一個Show，好精彩，第一次真人騷有啲好幕後嘅鏡頭。（有冇鬧交？）你留意吓就知道，我哋比賽24小時都要住喺有cam嘅環境，我都唔知佢剪完出嚟會出咗啲咩。」

Amber將首次與男友以情侶檔參加內地真人騷，更透露24小時都被鏡頭影住，相當赤裸。（陳順禎攝）

Amber（左二）與林柏宏、林明禎、林宣妤及魏浚笙等出席活動。（陳順禎攝）

鄧卓殷與男友的放閃片在社交平台有不少討論度，除了讚他們恩愛外，日前一條在公園拍攝的「人肉椅子」片，卻被少數網民指不雅、過火，她回應：「我哋鍾意將日常生活帶歡樂俾大家，有時有啲有趣嘅片，我哋會比現實誇大，所以可能拍出嚟會有第二啲角度，但係我哋完全冇呢個諗法。（有呢啲評論，會唔會覺得好難做？）其他人嘅反應好搞笑好現實，好多唔同片都有好同唔好嘅評論，有話題嘅，有時都好多人留意，我哋又唔會太介意大家講嘅Comment，但係需要進步嘅，我哋都會進步。」講到日後在公眾場所拍片會否避忌，她則說：「我哋會留意一下拍片嘅內容，但係因為我哋都好想寫實、搞笑，同埋比現實再誇大嘅，令到大家即時有Dramatic嘅感覺，所以都鍾意搞笑為主。」

日前Amber和男友郭子豪在公園拍了一條「人肉椅子」片，其實好恩愛，但就有網民認為動作過了火。

公園阿姐見到Amber和男友的親密舉動，都有點側目。（Instagram：amber.tcy）