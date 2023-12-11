新聞女王｜馬國明被指是劇中唯一敗筆　票選呢位小生更勝任梁景仁

無綫台慶劇《新聞女王》在香港和內地大受歡迎，自開播以來話題不絕，由劇情到每一個角色都成為全城熱話，贏盡口碑和收視，成績斐然。當中女主角「Man姐」佘詩曼和「梁景仁」馬國明這對死對頭在職場上的各種鬥法也是亮點之一，不過對比佘詩曼於劇中被讚演技精湛，展現視后功架，馬國明是否勝任演「梁景仁」一角，一直引起網民熱烈討論。

馬國明被批評carry不了角色。（《新聞女王》微博圖片）

兩人開心今次合作。（IG@kennethmkm）

雖然馬國明向來甚有觀眾緣，但今次面對「梁景仁」這個角色，繼之前曾被網民指撐不起角色，近日又有內地網民覺得他的樣子顯老出問題，更形容馬國明是劇中唯一敗筆，相當狠。該網民稱馬國明飾演的角色太有「老奶奶味兒」了，即是「老氣」，而梁景仁這個角色性格是愛玩、愛權鬥、愛社交、心機深沉，利用一切資源，甚至自己的美色來對付Man姐，但馬國明現在看起來比飛爺（鄧智堅 飾）年齡都大一輪。而按劇情來說，梁景仁應該跟家妍（李施嬅 飾）男友（高鈞賢 飾）差不多大，但兩個人的劇照，看起來有點隔輩情敵的感覺。

馬國明被指樣子偏老。（劇集截圖）

其實戲外馬國明都好後生。（IG@kennethmkm）

除了樣子偏老之外，網民覺得氣質問題也比較突出，尤其與佘詩曼比較，馬國明缺少職場精英風範。並舉例《法證先鋒》裏的歐陽振華和《妙手仁心》裏的吳啟華，這兩位專業人士「專業戶」，一出來就能給人精英的感覺。

今次角色對馬國明都算是一次突破。（《新聞女王》微博圖片）

有網民做了一個民調，讓大家去選「誰適合扮演兩景仁」，黃宗澤大幅度領先。（小紅書截圖）

網民還做了一個民調讓大家去選「誰適合扮演梁景仁」，當中除了馬國明外，還有郭晉安、黃宗澤、陳豪、袁偉豪共5個選項，雖然各有粉絲，但截止到昨日（10/12），得最多票數確是馬國明的好兄弟黃宗澤，得到2867票，比第二位的馬國明多出1000票，排第三則是郭晉安。網民覺得黃宗澤更能做到「梁景仁」，看起來精明、幹練又帥氣。

有網民為馬國明平反。（小紅書截圖）

當然也有網民為馬國明平反，表示：「我覺得馬明演得很好啊，不出彩主要是戲的問題，本來就沒給他這個角色太多的爆發空間，設定就是個工具人而已，給主角下絆子，襯托主角。」另外，也有網民提出找近日盛傳與馬國明不和、佘詩曼舊愛鄭嘉穎來演，相信更有火花，但同樣遭狠批：「鄭嘉穎比馬國明還老。」

湊巧稍後劇情黃宗澤會空降SNK News，令人期待。（《新聞女王》微博圖片）

湊巧，稍後劇情會講到黃宗澤出現在SNK News 的大堂，並在這裡見到佘詩曼，二人打完招呼後，佘詩曼就問黃宗澤是否對鄧智堅的位有興趣？黃宗澤就說：「我對你這個新女王有點興趣，因為在我的領域，只有國王沒有女王。」為續集留下伏線。