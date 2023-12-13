區明妙IG貼性感相唔怕屋企人鬧　首獲提名萬千星輝新人獎感好彩

《萬千星輝頒獎典禮2023》公布提名名單記者會前日（11日）於電視城舉行，忙於學業的區明妙（Miumiu）雖然只拍了《你好，我的大夫》一套劇集，但飾演苦戀孔德賢的吸毒少女甚為搶鏡，因此她亦獲提名今年新增的「最具潛質新人獎」，她透露自己正Sem break，明天就要考試，但因為未試過被提名，所以都想來參與一下提名記者會。問到入圍心情，區明妙表示：「我冇諗過會有提名，今年咁啱有個新獎，咁啱我又細個，好彩個獎係頒畀細個嗰啲（藝人）。我本身唔知提名咩，我問經理人佢話佢都唔知，叫我嚟咗就知。」

忙於學業的區明妙（左三）獲提名「最具潛質新人獎」。（胡凱欣攝）

她直認上台時比較緊張，因為原本以為只是要出席，不知道要上台，所以不知道要講什麼，又說：「我以為要拍咗好多劇先有得提名，好開心！」今次對手還有多位《聲夢幫》成員以及曾奪得金像獎「最佳男配角」的馮皓揚，問到會否感到有壓力，她說：「我都係啱啱第一次提名，志在參與，都有少少信心嘅，嚟緊有好多劇集拍咗未播，下年或者在下年都有機會啩。」

區明妙（中）上台時明顯緊張，原來她事前不知道要上台講感受。（胡凱欣攝）

區明妙雖然暫時未能投放太多時間在幕前工作，不過她亦不時在IG貼靚女相保住人氣，早前的泳衣相更令網民流晒鼻血，又不時因此見報，幸好屋企人未有阻止，她說：「唔會呀，我都大個女啦嘛，間唔中都想扮靚打吓卡！（嚟緊係咪第一次去台慶頒獎禮？會唔會都著得性感啲？）如果入圍會係第一次參加，未諗到，應該會好好準備，畢竟係第一次！」

早前Miumiu自貼泳衣相，在網上引起極大討論度！（Instagram：miumiu__au）