謝安琪謙認身材不及「土瓜灣謝安琪」　短髮令老公重拾初戀

謝安琪（Kay）今午（12/12）出席ViuTV新劇《法與情》記者會，以一頭短髮示人。謝安琪接受訪問時笑言自己進入反叛期：「我好細個已經留長頭髮，所以今次試試。（唔係因為工作需要？）我就係蠢咗，今日個個見到我都以為係角色需要，蝕咗。」

謝安琪、余安安、芯駖、關智斌等人出席《法與情》記者會。（陳順禎攝）

謝安琪表示自三年級後一直留長頭髮，近日因反叛期所以剪短髮。（ 陳順禎攝）

謝安琪又指老公對佢新髮型十分滿意，更有重拾初戀嘅感覺。講到老公，張繼聰早前因勞損而導致坐骨神經痛，謝安琪表示阿聰係因為拍動作戲所致，由於腳傷引及腰傷，「見佢每日起身都要慢慢轉身，要食止痛藥，我都好心痛。佢連襪都著唔到，所以我呢排日日服侍佢，好呵護佢，大家放心，我照顧得佢好好。（有無幫佢沖涼？）又唔使，佢係唔可以彎身，其他嘢OK。」由於阿聰選擇物理治療而非做手術，所以需要康復之路需時，之後亦要加強腿部訓練。「佢對腳係幾迷人，平時都係靠P圖整大，所以佢而家要面對返現實。」謝安琪又指阿聰遇強越強，所以冇打算阻止佢拍動作戲。

芯駖喺劇中飾演謝安琪下屬，謝安琪笑言拍到感覺好似就快要表白一樣。（陳順禎攝）

另外，問到有否留意引起熱議嘅「土瓜灣謝安琪」？謝安琪表示不知情，經解釋後，她說：「好榮幸，我自己身材一般，可以話係好普通，所以『土瓜灣謝安琪』一定係勁啲，無理由搵身材平平無奇嘅人去講。」