2023回顧｜圈中19人結婚有人被千夫所指　黃心穎同日仲有另一對

2023年是「雙春兼閏月」為結婚好年，所以圈中都有很多人選擇今年結婚，一共有19對新人結婚，他們各自有唔同故事，黃心穎、馬國明分別結婚當然轟動，但有一對新人結婚就受到千夫所指。

1.屯門娜娜

1月8日，曾紅極一時的屯門娜娜與老公迪康結婚，連一直支持她的Happy伯也有到場祝賀。屯門娜娜與一眾朋友在屯門跳舞成名，之後亦有轉場到中環賣藝。上年年尾屯門娜娜更參加無綫（TVB）《中年好聲音》，屯門娜娜經常在屯門公園大跳大媽舞，更擁有一班忠實「叔叔粉」，近年更轉戰網上成為直播主，成為KOL。

屯門娜娜與老公迪康結婚。（網上圖片）

Happy伯也有到場祝賀。（網上圖片）

2.鄺美璇

1月15日，前港姐鄺美璇與男友Chit Chan在教堂簽紙行禮，正式成為人妻！同屆港姐冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍，還有丁子朗、李龍基與太太均有到賀，郭柏妍與鄺美璇家姐鄺美淇都是姊妹團之一，非常搶眼。

鄺美璇榮升做陳太。（ig@maisiekwong）

一對新人當時好開心。（網上圖片）

3. 袁富華

2月18日，袁富華（Ben）與愛情長跑超過三十年的女友Regina註冊簽紙結婚，由於太太是圈外人一切從簡，兩人僅邀請了雙方親友出席簽紙儀式，並在衆親友的見證和祝福下宣誓，現埸氣氛感動又浪漫！

曾於2018年憑電影《翠絲》獲第55屆金馬獎「最佳男配角獎」的袁富華感觸表示：「一生中可以遇到一位珍惜彼此的另一半不容易，一起經歷及成長的過程是我最享受和珍惜的。很感恩讓我找到了可以陪伴相守一生的她。」

袁富華與女友Regina因拍戲結緣，拍拖超過30年，兩人於上周六簽紙結成夫婦。

袁富華與Regina因演戲結緣，交往超過三十年。

4. 王鎮泉

2月27日，無綫《娛樂新聞台》男主持王鎮泉（Jeoffrey）與女友Vanilla正式拉埋天窗，於九龍灣舉行婚宴，並廣邀圈中好友一同分享喜悅，Lisa姐汪明荃、譚俊彥、江美儀、陳煒、朱晨麗、張寶兒都有出席，袁偉豪和黃智雯更擔任兄弟。

王鎮泉與Vanilla正式拉埋天窗。（葉志明攝）

5. 何超蓮竇驍

4月18日，何超蓮與竇驍於峇里島舉行世紀夢幻婚禮，兩人於2019年公開認愛，兩人拍拖近4年以來一直愛得甜蜜，這段情終於修成正果。何超蓮說整個婚禮由老公一手策劃，自己全不知情。這個世紀夢幻婚禮，有指花費逾5千萬港元，工作人員在海邊的場地連夜趕工搭建。現場用上大量花花草草布置，充滿大自然氣息，還有水晶燈、三角鋼琴等奢華擺設，加上超大無邊泳池配以醉人無敵靚海景，以及晚上的漫天星空，整個氛圍都極之浪漫，彷彿置身絕美的世外桃園，夢幻仙境之中，難怪超蓮如此喜歡！

何超蓮出嫁（圖片︰何超蓮微博）

一對準新人舉行了婚前派對。(微博圖片)

婚紗都靚。（微博@竇驍）

6. 陳家樂連詩雅

4月24日，連詩雅（Shiga）和陳家樂正式拉埋天窗，於尖沙咀五星級酒店辦婚禮兼舉行全日儀式，早上接新娘一班兄弟團包括衛詩雅、岑珈其、朱栢康等，浩浩蕩蕩接受挑戰。陳家樂向太太講出愛的宣言，令連詩雅眼紅紅又喊又笑，場面溫馨。

陳家樂連詩雅相當甜蜜。（葉志明攝）

陳家樂連詩雅花車在酒店對出迴旋處行大運。（葉志明攝）

7. 楊紫瓊

瑞士時間7月27日，楊紫瓊在親友見證下與前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）於日內瓦完婚，結束19年愛情長跑！事隔1日，楊紫瓊在IG發文親認婚訊，她上載了一張自己與Jean Todt宣誓和交換對戒的甜蜜照片，並寫道：「19年了！我們結婚了！感謝這些年來愛我們的家人。我們愛你，還有很多愛我們的人到來。」

楊紫瓊與老公Jean Todt交換對戒。（IG@michelleyeoh_official)

兩夫妻躺在床上溫馨親吻臉頰。（IG@michelleyeoh_official)

8. 陳嘉慧

10月1日，TVB小花陳嘉慧（Erica）與拍拖半年的圈外男友Calvin結婚，兩人在深圳文華東方酒店舉行婚禮，有指他們選址在深圳擺酒是為了遷就親戚，亦有可能是陳嘉慧已經懷孕（後確實她是懷孕）。不過婚禮現場保密功夫做到足，未有讓傳媒入場，但就有安排傳媒到宴會廳休息。大約下午六點，新娘子陳嘉慧同一班姊妹團包括游嘉欣、梁敏巧、彭翔翎、王虹茵在宴會廳會見傳媒，但新郎哥就未有現身。

陳嘉慧婚後仍會繼續工作，老公亦十分支持。（梁碧玲攝）

姊妹團包括游嘉欣、梁敏巧、彭翔翎、王虹茵，她們都表示婚禮場面感人，忍不住眼濕濕。（梁碧玲攝）

9. 黃智雯

10月5日，黃智雯沒有預警下，突然在社交平台宣布「我們結婚了！」並大曬3張婚照，相中可見她一臉幸福。她在回覆《香港01》時，透露與另一半Anthony（詹文天）在外地完成婚禮，她表示：「多謝大家嘅祝福，因為另一半係圈外人，所以對感情事一直保持低調，希望大家諒解，我們一直都有旅行結婚的計劃，喜歡簡約、純粹一點，好感恩今年終於實現到啦!! 回港之後亦已經和家人一起慶祝分享喜悅。」

好Sweet！（IG@wong_manman）

幸福的樣子。（IG@wong_manman）

11. 黃心穎泥鯭

10月27日，黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）在元朗一個戶外婚宴場地舉行婚禮，只邀請了少部分親友出席。兩人自拍拖以來一直非常低調，黃心穎曾表示兩人是「患難見真情」，而今晚泥鯭亦有在婚禮上公開答謝太太，發表愛的宣言：「多謝你做我個樹窿陪我傾心事，喺我做嘢好攰嘅時候返到屋企聽我講嘢，好多謝你一直咁照顧我，喺度希望用大家嘅掌聲，多謝我咁好嘅太太。」

黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）今晚（27日）低調舉行婚禮。

12. 關曜儁

同黃心穎同日結婚的還有關曜儁，10月27日在7個月大囡囡見證下與太太舉行婚禮，早上在酒店出門後，一對新人換上西式禮服到戶外舉行草地婚禮，仙氣十足。關曜儁邀得好友朱敏瀚及張振朗擔任兄弟團，過五關斬六將接得美人歸後，到戶外舉行草地婚禮，新娘子換上低胸婚紗艷壓全場，聽到關曜儁愛的宣言時更不禁眼濕濕場面感人。

關曜儁（Leo）婚禮有18位兄弟姐妹團，包括好友朱敏瀚及張振朗。

關曜儁（Leo） 舉行西式晚宴。

13. 招浩明

11月11日，有「TVB富二代」之稱的招浩明，憑處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「英進」一角而成功入屋。招浩明與圈外女友Sophia舉行婚禮，一早招浩明已進行了接新娘儀式，一對新人穿上中式禮服，周嘉洛、吳偉豪、關曜儁等擔任兄弟團，招浩明同Sophia當眾情深一吻，非常甜蜜！而新娘子Sophia頸上掛了五層金豬牌，手上戴了巨型龍鳳鈪，相當重本！

情深一吻！

新娘子Sophia頸上掛了五層金豬牌，手上戴了巨型龍鳳鈪，相當重本！

招浩明與女友結婚！（IG@chiu_mingming）

14. 關楚耀

11月30日，關楚耀在社交平台上載婚照，宣布「封盤」，正式成為人夫。關楚耀分享了數張婚禮的照片並寫下：「Officially Mr & Mrs Kwan」，宣布正式成為關生及關太，不少圈中好友紛紛湧到他社交平台留言祝賀。從關楚耀分享的照片中可見老婆Joann穿上低胸婚紗，在鏡頭前連番接吻，簡直閃爆眾人。但更搶眼的一定是Joann手上閃閃發光的鑽石婚戒，可見關楚耀也是一個寵妻的男人。

關楚耀分享了數張婚禮的照。(ig@uglykwan)

關楚耀與老婆Joann在鏡頭前連番接吻。(ig@uglykwan)

15. 蔡嘉欣

12月3日，蔡嘉欣與有米男友於深灣遊艇會舉行婚禮，正式結為合法夫妻。蔡嘉欣的陪嫁姊妹團成員包括有蔡嘉欣親生家姐Nicole、同樣即將成為人妻，本月初驚爆婚訊的何依婷、人妻陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）、譚嘉儀（Vivi）、以及坐擁逾26.2萬粉絲的人氣YouTuber Manson，真是位位靚女。

蔡嘉欣的姊妹團。(ig圖片)

蔡嘉欣出門靚相。

好多金器。

16. 加蔥

12月6日，《香港01》收到讀者報料，流出一張今午加蔥與儀仔在民事登記局註冊結婚的照片，背景的屏幕寫住「林茂發、張詠儀」名字，二人面露微笑、身穿禮服及婚紗，儀仔手上亦拿著花球，有數名長輩和賓客在觀禮。

微辣前經理人阿晶（Jane）今年7月尾輕生離世，其舊愛加蔥成為眾矢之的，除了因為阿晶曾說加蔥迫自己墮胎外，亦因為曾自稱「不婚主義」的加蔥忽然於22年9月向新女友儀仔求婚。

加蔥與儀仔今日（6日）在澳門正式結為夫妻。（讀者提供）

加蔥22年9月向儀仔求婚成功。（IG@on99magic）

17. 馬國明湯洛雯

12月中，49歲的馬國明（馬明）與36歲的湯洛雯（靚湯）在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，而新娘子當晚上出Post，除了分享更多婚禮相之外，更向老公馬明深情表白：「感謝老公給了我一個非常難忘的婚禮，當天每一個環節都充滿感動和快樂，覺得我遇上你我真的很幸福，是你令我變成一個更好的人，但願我們相愛到白頭。」新郎哥馬國明亦有出post分享結婚當日的美照，並留言寫上：「Forever ours 🐴🦄」

一對新人分享了結婚美照。(ig圖片)

兩人終於圓婚。(ig圖片)

18. 吳千語

吳千語自2018年被爆與「百億富三代」施伯雄（Brian）拍拖後，近年越愛越高調，最近更一齊出演内地戀愛真人騷《愛的修學旅行》，吳千語在節目中透露30歲最重要的計劃就是結婚，而施伯雄則自爆與吳千語早在香港簽紙。12月中兩人低調舉辦婚禮，照片中，吳千語穿上紅色裙褂，兩手各有兩對龍鳳鈪，而施伯雄則穿上黑色馬褂，一對新人與施伯雄嘅父親與爺爺合照；而另一條影片是吳千語換上白色婚紗，與施伯雄步入婚宴場地時，獲眾人祝福。

網上有唔少吳千語同施伯雄嘅婚禮圖片流出。 （網上圖片）

吳千語早與施伯雄訂婚。（網上圖片）

19. 何依婷

選擇12月結婚的還有何依婷，於12月16日在峇里舉行婚禮，從相中所見，何依婷戴著巨型鑽戒，又在煙花下與老公擁吻，隔著屏幕都感受到她的幸福之情！網民讚她美得像公主，又說她是最靚的新娘子。

何依婷事業愛情兩得意。

何依婷手上戴著巨型鑽戒。