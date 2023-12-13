鄭嘉穎前度出席婚禮肚凸凸孕味濃　與內地失婚男星閃婚極少曬恩愛

現年44歲的周勵淇（前名周麗淇，Niki）近年主力在內地發展，認識了現任老公、內地男星傅浤鳴，兩人在2018年結婚，婚後育有一子。周勵淇曾透露在懷孕期間一度作小產，過程驚險，但幸好都順利產子，今年5月更為囝囝Morris舉行3歲生日Party，幸福滿瀉！早前周勵淇獲邀出席好友婚禮，當日有份出席的賓客在現場捕獲對方，並在社交平台分享合照，相中的周勵淇明顯肚凸凸，引來不少網民猜測她懷第二胎！

周勵淇（前名周麗淇，Niki）近年主力在內地發展。（劇照）

Morris 3歲生日Party。（IG@nk830）

相中的周勵淇明顯肚凸凸，引來不少網民猜測她懷第二胎！（小紅書圖片）

有網民曬出與周勵淇的合照，並寫道：「周麗淇真人簡直不要太美！昨天婚禮現場遇到了女神周麗淇啊！還記得看過她的那些作品嗎？」相中所見，身穿黑色套裝的周勵淇身形高䠷，氣質出眾，近鏡下皮膚白滑緊緻，網民紛紛留言大讚她狀態Fit爆，完全不似已年過四十！當中亦有不少網民留意到周勵淇腹部微隆，在合照時更用手遮肚，因而惹來懷孕猜測。

用手遮肚。（影片截圖）

周勵淇與老公傅浤鳴曾在2014年合作內地劇集《臥底》飾演夫妻，當時已經有傳他們戲假情真，但當時男方有老婆，所以這段緋聞不了了之。不過2017年3月傅浤鳴突然宣布離婚，同年6月他被影到同周勵淇在香港並肩而行，其後更一同前往德國，因而惹來外界揣測。據知傅浤鳴與前妻程愫是上海戲劇學院的師兄妹，兩人結婚20年一直都是圈中的模範夫妻，育有一子，傅浤鳴亦是公認的好老公、好爸爸。雖然周勵淇與老公婚前爆出不少傳聞，但仍無損夫妻感情，不過兩人婚後非常低調，極少合體，只會間中在聚會上露面，但今年8月，周勵淇趁着44歲生日大曬一家三口合照，羡煞旁人！

Niki與傅浤鳴在2018年突然宣布婚訊。（IG@nk830）

今年8月，周勵淇趁着44歲生日大曬一家三口合照，羡煞旁人！（IG@nk830）