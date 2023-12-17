鄭重友請｜吳卓羲罕談愛情冇提菊梓喬　灰爆回應：原來冇人要囉

01娛樂節目《鄭重友請》邀請吳卓羲（Ron）擔任嘉賓。現年44歲的吳卓羲自從與TVB結束17年賓主關係後，轉戰內地發展得順風順水。Ron上年憑着綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》（第二季）再度爆紅，商演接過不停。他在今年八月中於澳門旅遊塔舉辦首個個人玩具展，展出300多個模型，獲得極大迴響。Ron接受主持人鄭紹康訪問時，破天荒暢談愛情觀，以及事業低潮階段，他真情剖白：「當年報紙攤一行都係我嘅封面，可能有幾個（封面）會係緋聞或者啲唔好嘅嘢啦！」

01娛樂節目《鄭重友請》邀請吳卓羲（Ron）擔任嘉賓。（梁碧玲攝）

Ron接受主持人鄭紹康訪問破天荒暢談愛情觀，以及事業低潮階段。（梁碧玲攝）

首次在澳門塔舉行玩具展覽

Ron 入行超過20年，除了熱愛演藝事業之外，私底下是一個玩具發燒友。他從小對於玩具收藏有濃厚興趣，多年來收集過千件玩具珍藏。Ron在節目中分享：「其實小弟呢！就儲咗呢啲雕像都有十年以上，因為自己好鍾意Marvel嘅電影系列，所以我都係拍緊戲時，無嘢做喺側邊就碌下手機睇，如果有一隻就好啦！奈何在香港，你知道住嘅問題，我都想買一比一，好想好多嘅一比一企喺（屋企）度，但我就係買咗一隻一比二嘅Iron Man，擺咗喺屋企收藏咗第一隻。」他指自此開始就不斷收藏有關不同Marvel系列的雕像。

講到如何獲得珍藏版雕像，Ron說：「我就係有好多朋友送俾我，我知道邊個有，可能係地方問題，又或者係想放售，我就會搵人去傾，佢知道係我嘅，就會贈送俾我。」他笑指志同道合非常重要，並表示：「可能有啲嘢可以係交換，佢知道我有乜嘢，原來佢擁有嗰隻雕像，咁如果我有另一隻雕像，係佢未擁有過嘅，我哋就去交換，譬如我用兩隻Iron Man去換一隻特別版嘅Iron Man，有試過咁嘅情況！」

Ron 私底下是一個玩具發燒友。他從小對於玩具收藏有濃厚的興趣。（梁碧玲攝）

Ron曾用兩隻Iron Man同朋友換一隻特別版嘅Iron Man 。（梁碧玲攝）

透露參加《披荊斬棘的哥哥》真實原因

Ron自從離開娘家TVB後，轉戰內地市場，上年憑着參加內地節目《披荊斬棘的哥哥》爆紅，掀起討論熱潮！對於節目能夠擁有極大迴響，他坦言：「其實第一季佢哋有搵過我嘅，但基本上第一季嘅時候我成年都喺度拍緊戲，咁我就冇考慮過。同埋本身發覺我當時都唔係綜藝嘅材料，我屬於拍戲。第二季其實有五六個人問我，有啲朋友或者接觸到節目嘅製作部，話『佢哋好想搵你去玩』，跟住我就接咗部電視劇，已經係推咗（《披荊斬棘的哥哥》）。」

隨後Ron解釋因為疫情，影響了劇集拍攝計劃被擱置，他一度形容能接到該節目是天意。他說：「為我帶嚟好多嘢，認識咗一班好好嘅哥哥。可能我冇殺傷力，就算唔喺舞台上面，佢哋都好幫我，例如有蘇有朋同任賢齊等。其實都係一啲好好嘅兄弟喺個節目裏面，學識咗舞台好多嘢，你真係唔識嘅嘢，需要好刻苦去做好呢件事，又係另有一種心態去做，簽咗約一定要去學。《世界第一等》這些閩南語歌我都要去唱，我都要去練，呢個挑戰係好好。」他透露當時內心的真實心聲：「當時係好辛苦，好辛苦，好想走。對我嚟講，一路去做嘅時候其實有好多哥哥會去幫助你，我走就對佢唔住。一路去到最後，帶來一啲友誼同埋工作都係真實嘅，讓觀眾再去認識綜藝節目嘅吳卓羲。」

Ron上年憑着綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第二季再度爆紅。（節目截圖）

Ron特別感謝節目為他帶來工作機會。（節目截圖）

盛傳內地粉絲狂抽水

Ron自參加《披荊斬棘的哥哥》爆紅後，頻頻在內地接商業活動，今年年中更有報道他被內地粉絲狂抽水。他急忙為粉絲澄清：「男仔唔會講比人抽水，我又冇感覺到，可能俾人摸咗都唔知，熱情想影相，都係握手啫，摸身摸勢嗰啲就唔會，『抽水』呢啲通常都係話男人抽人水嘅啫。」

Ron再度爆紅後，頻頻在內地接商業活動。（節目截圖）

盛傳內地粉絲狂抽水，Ron急忙為粉絲澄清只是比較熱情。（小红書照片）

大談現階段對愛情看法

Ron近年一直被指同緋聞女友菊梓喬關係撲朔迷離，他在節目中極罕談及現階段對於愛情的看法。講到偶像是否不能談戀愛的話題，他直言：「我見到好多我嘅偶像都結晒婚，唔一定偶像係唔結婚。我係實力嘅仲偶像咩？我真係講咗好多年隨緣，基本上係冇時間，時間包括你拍拖，同埋生兒育女都需要時間，你生完之後冇時間咁有咩意思。我覺得做咗爹哋媽咪，一定要抽好多時間比小朋友，唔係陪佢係俾愛佢。」除了生兒育女的話題，對於愛情Ron另有獨特的見解，他說：「咁你拍拖，你又要打牌，你又要去旅行，你又要睇電影，雖然呢啲係好少嘅時間，但係緣份未到，原來冇人要囉。」

Ron激罕談及現階段對於愛情的看法。（梁碧玲攝）

Ron曾經在2021年9月中突然在微博標記緋聞女友，成為熱話。（吳卓羲微博）

憶述低潮階段報攤全部係緋聞封面

被問到出道至今有否經歷低潮階段，他真情剖白：「一出道就低潮，有嘅其實係低潮迷惘。其實有好多朋友唔理解我嘅工作，你嘅壓力可能係佢哋打嘅工或者自己係老闆嘅時候，唔理解到我係有咩壓力，咁我就唔會同佢哋講，連屋企人都唔會，我怕佢哋擔心。」

他憶述當時感到最不開心的畫面，並表示：「當時喺報攤一行過，全部都係我嘅封面，有幾個啦！可能唔係全部，可能係緋聞同埋啲唔好嘅嘢。點樣去解決？冇嘅，咬緊牙關去投入工作，可能下個禮拜雜誌就唔係你，啲人好善忘，你要向好嘅方面諗，每一個人都要樂觀，呢一個先係啱！」

Ron憶述低潮階段。（梁碧玲攝）

恨返TVB拍劇

Ron自從與TVB結束17年賓主關係後，已經多年沒有拍過港劇，對於一班劇迷來說當然相當懷念他的演出。提起何時會回到娘家TVB拍劇，他表示：「冇人邀請我。會嘅，始終都係娘家，曾經TVB提攜我，帶我去俾人認識，拍咗咁多經典角色嘅時候，如果叫到我，我梗係會返去啦！你需要我嘅，我就會返去，如果有一個好嘅角色就更加好。」

講到希望與那一位演員合作，他坦言：「希望同郭晉安、陳豪、歐陽震華，如果可以再叫佢返嚟拍劇嘅就係陳慧珊，呢一啲人我都好想再重新合作，仲有啲未合作過嘅佘詩曼。所以我返到去都有好多想合作嘅朋友同前輩，馬國明我都想同佢再合作，好多新人我都會覺得唔錯，例如張振朗嗰啲，我覺得可以合作一下，睇吓有冇新火花，我又想學吓嘢。」

Ron自從與TVB結束17年賓主關係後，已經多年沒有拍過港劇。（《學警出更》劇照）