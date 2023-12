2023回顧｜盤點衝出香港獲獎藝人　3男3女奪國際殊榮揚威海外

回顧2023衝出香港獲獎藝人,每當提到香港藝人發展得順風順水,甚至已經有國際知名度去過荷里活發展的代表,就是人見人愛的周潤發(發哥)。發哥已經貴為影帝級人馬,今年他在10月中出席「第28屆釜山國際電影節」獲得了「亞洲電影人獎」的殊榮為港爭光,也成為全城熱話!

發哥在台上以廣東話致詞。(直播截圖)

劉德華多倫多電影節獲頒「特別貢獻獎」

其實除了發哥衝出香港獲獎,四大天王之一的劉德華(華仔)今年奪得另一個國際殊榮的獎項。華仔在九月中出席《第48屆多倫多國際電影節頒獎禮》,獲大會頒發「特別貢獻獎」以表揚他在電影界的貢獻。

華仔在頒獎典禮台上真情剖白,並向在場觀眾感性發言:「這個特別貢獻獎對我來說意味著很多,它代表著每個人都有可能做到比你所想像的更多。所以,選擇你自己的道路,努力奮鬥,做到最好吧。我永遠也忘不了你們給我的愛,謝謝!」

劉德華獲《第48屆多倫多國際電影節頒獎禮》頒發「特別貢獻獎」。(大會相片)

梁朝偉赴威尼斯影展奪「終身成就金獅獎」

同華仔一樣曾經就讀TVB藝員訓練班畢業入行的另一位梁朝偉(偉仔),今年也衝出國際在意大利威尼斯影展奪終身成就金獅獎(Golden Lion for Lifetime Achievement)。偉仔是首位華人演員獲此殊榮,所以他在領獎的舞台上顯得特別的激動,更一度落淚。

偉仔在領獎的舞台上特別鳴謝他的家人及妻子劉嘉玲,除此外他還向合作無間的導演李安說出感言,他表示:「你(李安)想弄哭我!非常感謝像李安你這樣一位受人尊敬的導演和朋友給我如此美好的讚美。謝謝威尼斯,這是一個巨大榮譽。」他繼續指非常感激能夠在香港電影界得到培養,並表示:「我想與這41年來所有與我一起工作的人分享這個獎項,並將其獻給香港電影。謝謝。」

梁朝偉赴威尼斯影展奪「終身成就金獅獎」。(視覺中國)

鄧麗欣「福岡旭日國際電影節」獲大會頒發「特別功績賞」

除了一眾在香港土生土長衝出香港獲獎的男藝人外,女藝人代表方面還有鄧麗欣(Stephy)。Stephy上個月尾飛往日本福岡出席「福岡旭日國際電影節」,並在電影節中獲得大會頒發「特別功績賞」殊榮,成為首位得獎的香港演員。

Stephy在得獎舞台上表示:「進步係我自己嘅目標,我會繼續努力做好嚟緊每一個得到嘅機會同角色,希望會愈嚟愈進步,希望大家會繼續支持我嘅電影。」她繼續指十分榮幸得到這項殊榮,並表示:「呢個獎項嘅名銜係一個提醒,我覺得卓越係一個追求,希望可以追求不同角色,追求不斷進步同創新,先至係一個卓越嘅開始。」

Stephy獲大會頒發「特別功績賞」。(大會提供)

林夏薇赴美國領「亞洲年度最佳影視大獎」

今年衝出香港獲獎的電影界女演員代表有鄧麗欣,而電視界的女演員代表有林夏薇。林夏薇在今年10月初以TVB劇集《法言人》在新加坡舉辦《2023亞洲影藝創意大獎》(中國香港地區)奪「最佳女主角」。

除此以外,林夏薇又在11月中飛赴美國洛杉磯出席SAIFF影展的StarS Gala ,領取大會頒發的「亞洲年度最佳影視大獎」。她在領獎台上發表感言,她表示好榮幸獲大會頒發獎項,感激團隊和粉絲們的支持,她會繼續努力、繼續進步,及多謝所有支持她的人。

林夏薇在11月中飛赴美國洛杉磯出席SAIFF影展的StarS Gala ,領取大會頒發的「亞洲年度最佳影視大獎」。(IG@rosinalam)

楊紫瓊成為首為華裔奧斯卡「最佳女主角」得獎者

講到最受注目關注奪得國際殊榮獎項的,楊紫瓊(Michelle)絕對是一大亮點。雖然她出生於馬來西亞,但是她有一段時間長住在香港發展及居住,對於香港有相當大的歸屬感。Michelle憑着主演《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪得了第95屆奧斯卡頒獎典禮「最佳女主角」殊榮,成為首為華裔奧斯卡影后。

Michelle在台上發表得獎感言時表示:「多謝香港電影,讓我站在這個巨人的肩膊上。」她繼續指這個獎項非常重要,並表示:「為所有世界上看似我的男孩與女孩,這是希望與無限可能的燈塔。」她又在今年11月中再獲殊榮,獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士,絕對是雙喜臨門,事業上大豐收的一年!