葉子楣抗拒再行性感　欣賞《新聞女王》：專登為你寫的劇本可以拍

葉子楣今日（13日）和錢小豪等人出席一個品酒會，息影多年的葉子楣近期不時出席活動，不少人都好奇她是否有計劃復出。葉子楣在接受《香港01》訪問時透露近期很多人都問她這個問題，自己也收到不少劇本，但可惜還未遇到合適的劇本和角色：「唔抗拒復出，搵到啱的劇本先至會做。我睇到啲劇本唔鍾意推咗，又係拍嗰啲性感嘅，我自己唔鍾意就唔會去做。」

葉子楣說只要有適合的工作，她不是只限於拍電影。（梁碧玲攝）

葉子楣續指：「要和以住我演過的不同，要有得發揮，成個故事都好緊要。」至於復出的工作，葉子楣說並不限於拍電影，像她最近在朋友聚會的唱歌片段被人放上網，都有人讚她的歌藝：「我覺得唱歌都幾好，我覺得唔一定係拍戲，有時唱吓歌，拍吓廣告，拍電視劇其實我都鍾意㗎。」而講到劇集方面，當被問到有沒有看熱播的TVB台慶劇《新聞女王》時，葉子楣直言間中都有看：「其實如果是這些專登為你寫的故事劇本，是可以拍的。」看來葉子楣也在等一個為她寫的好角色。

葉子楣都有睇《新聞女王》。（梁碧玲攝）

提到早前被影到激瘦的照片，葉子楣說：「我習慣了是這樣，人係好怪的，我嗰陣肥又話我成個肥師奶咁，瘦又話瘦到皮包骨咁。所以矛盾，我唔會理人講乜嘢，自己做返自己就最開心。」講到保養之道，葉子楣說：「保持心境開心，充足睡眠，又有運動，人就會健康啲。」

葉子楣和錢小豪等出席品酒活動。（梁碧玲攝）

日前周海媚因病逝世，曾與她有過一面之緣的錢小豪表示：「以前我拍劉偉強的殭屍片，有一日去造型，見到周海媚一面之緣，後期不知甚麽原因轉了另一個人拍。」對於她的離開他也感到很可惜。