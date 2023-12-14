「歌神接班人」主動揸機同粉絲Selfie　一個貼心舉動獲讚：超nice

近年積極經營YouTube Channel的鄭中基（Ronald），當年以歌手身份出道，還曾與歌神張學友合唱《左右為難》，令他一炮而紅，他更被外界喻為「歌神接班人」。不過2000年因在飛機上醉酒鬧事而令形象嚴重受損，演藝事業亦大受打擊。事隔多年，如今的鄭中基早已修心養性，成為一名顧家好爸爸，待人處事都收晒火，日前有網民上載了一段與鄭中基合照的影片，大讚對方超Nice！

鄭中基當年被外界喻為「歌神接班人」。（IG@tinyeyes39）

曾與歌神張學友合唱《左右為難》。（視覺中國）

該網民寫道：「超級nice的鄭中基，粉絲要求一一滿足，和人拍，和狗拍，和鳥拍，沒幾個明星與粉絲合照還幫忙擦拭鏡頭的吧！」片中所見，有粉絲帶埋愛犬去見偶像，鄭中基不但主動揸機，還同狗仔互動，之後同另一位粉絲Selfie時，發現對方電話鏡頭有點朦，隨即用自己件衫幫手抹鏡頭，雖然只是一個小小的舉動，但都可見十分貼心，網民紛紛留言激讚：「真係好有個人魅力，又溫柔，超級nice」、「好多港星真的好Nice」！

主動揸機。（影片截圖）

用自己件衫幫手抹鏡頭。（影片截圖）

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人稱「太子基」的鄭中基，爸爸鄭東漢是娛樂圈大亨。（視覺中國）

人稱「太子基」的鄭中基，爸爸鄭東漢是娛樂圈大亨，一手打造了鄧麗君、張學友、張國榮等巨星。自小鍾意唱歌的鄭中基，在1996年推出首張專輯，一出道就有張學友護航，合唱《左右為難》，之後的歌曲作品亦深受歌迷喜愛。不過鄭中基頻頻因醉酒累事，導致形象插水，後來他洗心革面，更轉型成為喜劇演員，憑《行運超人》、《龍咁威》、《我要做Model》等成為新一代笑匠。2005年鄭中基憑一首《無賴》翻身，翌年再與梁漢文、方力申一起主持TVB綜藝節目《美女廚房》，大受歡迎。2011年鄭中基與余思敏結婚，婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。

Ronald當年與梁漢文、方力申一起主持的TVB綜藝節目《美女廚房》大受歡迎。（視覺中國）

溫馨！（IG@sammieyucm）