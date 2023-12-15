鬼故｜《大鬧廣昌隆》重播　周海媚曾因坐山墳被女鬼跟尾索命

為了紀念周海媚去世，無綫（TVB）將於下周一（18/12）晚上9時半，重播劇集《大鬧廣昌隆》。《大鬧廣昌隆》為1997年播出，由周海媚、林家棟、郭少芸、陳啟泰等人主演的民初背景鬼片，亦是TVB為數不多，經典之鬼片之一。劇集以平均36點，最高45點成為1997年無綫劇集收視冠軍，蹤使離97年已有26年歷史，至今依然為人所津津樂道。



周海媚曾自爆有陰陽眼。（截圖）

周海媚曾自爆有陰陽眼

俗語說：「寧可信其有，不可信其無。」原來《大鬧廣昌隆》女主角周海媚自小就有陰陽眼，更曾在清水灣TVB電視城遇過恐怖經歷。

早年她在訪談節目《最佳拍檔》就講述了當時經歷。她說：「當時入去，度度門都鎖咗，推唔開，因為係夜晚。終於有度門係開到，然後我用力一推之後，我見到個好肥嘅女人，抱住個BB餵奶，望住我…我就呆咗。之後冇講過任何嘢，就拔足狂奔跑到去服裝間，（諗起剛才）見到佢好嬲咁望住我，我就好驚。」

周海媚曾自爆有陰陽眼。（截圖）

拍外景撞見「好朋友」

除此之外，周海媚在拍攝外景時也遇過「好朋友」。她說：「我記得有次喺龍蝦灣，當時拍緊《回到未嫁時》，定唔知係《今生無悔》，我唔記得咗。當時我就要走，有個梳頭姐姐就問導演可唔可以走先。我就有揸車，咁我就話好呀車埋佢。」當時大約凌晨四點，周圍都很靜，路上幾乎無人，可是周海媚開車到一段路時，有奇怪事情發生：「中間有一段路勉強可以兩架車擦身而過，我哋離遠就見到有人揸車入嚟，心諗咁夜都有人入嚟？可能返屋企。我就好細心咁睇架車係坐滿晒人，架車駛過去一刻，見到有個女仔伸個頭出嚟，對住我笑。」

《大鬧廣昌隆》曾創下45點收視，是無綫經典劇集，周海媚飾演的女鬼小芙蓉深入民心。（劇照）

《大鬧廣昌隆》為1997年播出，由周海媚、林家棟、郭少芸、陳啟泰等人主演的民初背景鬼片。（截圖）

林家棟拍《大鬧廣昌隆》前要睇八字

關於拍攝《大鬧廣昌隆》時的靈異故事也不在少數，男主角林家棟曾接受陶傑訪問時，就大爆拍劇前要睇生辰八字。他說：「個時第一次做男主角，好驚架，仲要拍住一姐海味（周海媚），一姐喎，成個過程都好戰戰兢兢，但最好笑嘅係（公司）要睇我生辰八字，我問點解咁好笑要睇我嘅生辰八字？原來拍《大鬧廣昌隆》，那怕你係粵劇、電視劇都一定要用新人，呢套戲好邪！」

周海媚於1997年，有份參演《大鬧廣昌隆》。(《大鬧廣昌隆》劇照)

《大鬧廣昌隆》真人真事

翻查資料，其實《大鬧廣昌隆》改篇自真人真事。相傳當年有一位妓女因厭倦賣笑生活而從良，當時她找到一位喜歡的男人打算嫁給他，豈料這個男人只是貪圖她的財產。某一晚兩人在旅店投宿時，男人就謀財害命，後來將得來的不義之財開了雜貨店廣昌隆。深深不忿的女鬼因為廣昌隆門前有地主，所以不得進入。最後遇上了一個小販，女鬼向小販說明來龍去脈後感動了他，小販最後用一把傘將女鬼帶進廣昌隆，最後女鬼也成功報仇雪恨。

不時重播的《大鬧廣昌隆》。（劇照）

周海媚坐山墳惹禍

梁思浩曾在《世界鬼故事》中講過，周海媚曾被惡得纏身。初入行的她返內地拍劇，有一次周海媚因為不信邪，坐在山墳上拍攝後就晚晚發同一個惡夢，夢見自己在上飛，又在大草原上見到一個背對她的女人，奇怪的是，當每次見到她面目猙獰的樣子後，周海媚就會驚醒。

1994年版《倚天屠龍記》，周海媚飾演的周芷若成為永恆經典。（馬景濤微博）

女鬼索命：我一定要攞你命！

過了一個月情況依照沒有改善，周海媚更試過被「鬼壓床」，一個月內激瘦18磅。最後有TVB經理人介紹了一名師傅給周海媚，師傅見到她的八字後，就即時問周海媚是不是見到一個女人背影，表示是女鬼告訴她的。師傅轉述女鬼的說話：「唔係你話我聽，係佢（女鬼）同我講，佢喺度！佢仲問：『點解拍戲要坐爛我間屋。我一定要攞你命！』我試吓同佢講數得唔得啦，你畀一個星期時間我。」

周海媚1985年參選香港小姐片段（截圖）

周海媚片場嗌救命：我畀鬼砸！

如是這，周海媚只好繼續拍劇。有一日她要拍一場大刀劈玉璽的劇情，原先劇情是大刀劈下之前周海媚抽起隻手，不過拍攝時大刀劈之際周海媚卻被按住不能動！周海媚即時大叫：「救命呀！我畀鬼砸！」這一件事震驚全廠。後來終於有師傅相救，當晚師傅叮囑周海媚在房間內不要離開，師傅表示原先有鬼要帶她走，幸好師傅與女鬼搏鬥了一整晚後，才解決了事件。