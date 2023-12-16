李施嬅曾因甲狀腺問題停工一年　眼部做4次手術：眼球有點走出來

TVB台慶劇《新聞女王》自播出以來好評如潮，在內地亦大受歡迎。在劇中飾演張家妍的李施嬅（Selena）與飾演Man姐的佘詩曼大鬥戲，火花十足，成為觀眾熱話。劇集在今年3月正式開拍，但原來李施嬅在接拍前一度停工1年，早前她到內地宣傳接受訪問時，坦言因病停工令她大受打擊：「我覺得是我事業上最難熬的一段時間，是因為那個甲狀腺的問題，然後我的眼睛是眼球有點點走出來的感覺，我的眼睛做了4次手術，很崩潰。」

火花十足！（IG@selenaleelalee）

李施嬅因病停工一年。（影片截圖）

眼睛有問題。（影片截圖）

接受了4次手術。（影片截圖）

李施嬅曾在去年3月底透露因受免疫系統疾病困擾，導致眼睛出問題，出現「大細眼」的情况，影響幕前演出工作。而李施嬅在訪問中亦有透露當時的病況：「有一段時間真的是每一個禮拜都去打點滴，打類固醇。」她坦言當時心情大受影響：「因為我真的是有一刻我會覺得是不是現在以後就不能再演戲呢？是不是要退休了？我好喜歡演戲，所以這個對我來說是真的很不開心的一段時間。因為真的一年沒有工作，這個時間，嘩，不過我覺得這段時間也是一個考驗，然後我考驗成功了。」

李施嬅因免疫系統出事，每星期都要接受類固醇注射。（影片截圖）

她坦言當時心情大受影響，擔心沒辦法再演戲。（影片截圖）

幸好經過相關治療後，李施嬅逐漸康復，回復狀態。（影片截圖）

其實李施嬅早在拍攝劇集《金宵大廈2》時眼睛已經有問題，但當時因太忙未有做檢查，直至眼腫情況嚴重時才發現，經醫生診斷後確認患上免疫系統疾病，令身體抗體攻擊雙眼，導致眼睛出現問題，她在出席劇集宣傳活動時，一度要戴眼鏡。幸好經過相關治療後，李施嬅逐漸康復，回復狀態。

李施嬅在出席劇集《金宵大廈2》宣傳活動時，一度要戴眼鏡。（資料圖片）