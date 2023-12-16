神隱播出時間｜劇情最新追劇日曆+人物關係圖搶先看+角色簡介

陳家霖執導的古裝仙俠劇《神隱》是《千古玦塵》的續篇，這部劇由趙露思和王安宇領銜主演。劇集一開播，收看熱度就超越《一念關山》。本文將介紹《神隱》的劇情大綱、更新時間、角色演員、追劇日曆及預告片段。

神隱劇情大綱

古晉(王安宇飾演)在一場意外中，破壞了第二隻火鳳「鳳隱」(趙露思飾演)涅槃，鳳隱因此魂飛魄散。其中一塊仙元寄生在水凝獸體內，之後阿音因此而誕生了，同時剛好遇到古晉，兩人結成主僕契約，之後二人就開始了尋找鳳隱仙元之旅。之後還加入了鴻奕（李昀鋭）狐族王侄和宴爽（加奈那）鷹族公主，有他們的的陪伴下，他們共同守護和平，承擔起保護蒼生的重任。古晉的命運與阿音的神秘力量交織，將引領觀眾進入一場驚心動魄、扣人心弦的精彩旅程。準備好跟隨他們的腳步，探索這個充滿神奇與危險的古代仙俠世界吧！

神隱播出時間｜最新追劇日曆

《神隱》於2023年12月11日起於騰訊視頻和芒果TV播出。會員首播連更11天，12月18日起每周一到周三更新2集，周四1集，非會員每周一到周五更新1集。

神隱最新追劇日曆(圖片來源:神隐官微@Weibo)

神隱人物關係圖

神隱人物關係圖(圖片來源:神隐官微@Weibo)

神隱演員

1.阿音、鳳隱｜趙露思飾演

原是第二隻火鳳「鳳隱」，在涅槃時被古晉破壞魂飛魄散。其中一塊仙元落在水凝獸「阿音」

(圖片來源:神隐官微@Weibo)

2.古晉、元啓、普湮｜王安宇飾演

原是上古界真神之子元啓，但因為百年前被封印神力而下天界，成為熱愛玩樂的古晉

(圖片來源:神隐官微@Weibo)

3.鴻奕｜李昀鋭飾演

(圖片來源:神隐官微@Weibo)

4.華姝｜曹斐然飾演