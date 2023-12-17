李佳芯離巢倒數？　重溫TVB歷代「四大花旦」有一位紅足50年

李佳芯（Ali）離巢進入倒數階段？早前李佳芯接受《香港01》訪問時表示，與TVB尚餘短時間合約，且還未有共識。如果李佳芯將會離巢，即某程度上也象徵了上一代花旦時代的完結。講起「花旦」二字，其實有一個不成文共識，每一個年代TVB都會重點培養某幾位女藝人，亦即是大家所說的「當家花旦」。



趙雅芝、汪明荃、李司棋、黃淑儀，當年就有傳媒封她們為「四大花旦」。（網上圖片）

無綫（TVB）於1967年正式啟播，當年已製作不少燴灸人口的劇集，例如《射鵰英雄傳》、《網中人》、《上海灘》等等。在這些劇集中，不少數也是由趙雅芝、汪明荃、李司棋、黃淑儀四位擔演，所以當時就有傳媒封她們為「四大花旦」，而汪明荃（阿姐）更是當年直至現今的TVB台柱。

關詠荷、邵美琪、郭藹明、陳松伶四位是第二代「四大花旦」。（網上圖片 / 截圖）

踏入80年代，劇集種類開始變得多元化，亦開始流行時裝劇，所以又慢慢衍生出關詠荷、邵美琪、郭藹明、陳松伶四位第二代「四大花旦」。「花旦」們的形象亦變得多元化，有行純情路線的，也有多是飾演女強人角色，亦有人向喜劇方面發展。

蔡少芬、宣萱、陳慧珊、郭可盈是當年的收視保證。（截圖）

再到90年代，TVB公開承認蔡少芬、宣萱、陳慧珊、郭可盈為「四大花旦」，不過到這個時候開始，因為演員眾多且有不少都備受重用，所以「四大花旦」的界線就較為模糊。蔡少芬、宣萱、陳慧珊、郭可盈「四大花旦」之後，還有張可頤、黎姿，以及較為年輕的佘詩曼。

後來亦有張可頤、黎姿和佘詩曼。（截圖）

不難看出，其實每一年代均有不同的花旦主攻不同類別的劇集及形象，例如蔡少芬就十分適合演古裝劇，陳慧珊多演女強人角色，宣萱適合演喜劇，郭可盈就擁有時代女性的特質。不得不提的是，張可頤、黎姿，佘詩曼這三位也是當年的「當紅炸子雞」。

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胡杏兒、鍾嘉欣、陳法拉、徐子珊、楊怡（現名：楊茜堯）成為「五大花旦」。（截圖）

經過70年代，80年代，90年代，去到2000年代的時候，TVB又再公布新四大花旦的名單，胡杏兒、鍾嘉欣、陳法拉和徐子珊在眾望所歸之下成為新四大花旦，後來亦新增了楊怡（現名：楊茜堯）並成為「五大花旦」。同樣地，五大花旦也可分為喜劇、女強人、純情、時代女性以及奸角系列。

踏入2000年有不少女藝人列入花旦。（截圖）

「四大花旦」這個類別並不是罕見的分類方法，例如樂壇中就有「四大天王」，「四大才子」等等。無他的，因為方便讀者、大眾記得。在胡杏兒、鍾嘉欣、陳法拉和徐子珊相繼離巢後，TVB又有新一批花旦冒起，例如有岑麗香、李佳芯、黃智雯、朱千雪、林夏薇、陳瀅、高海寧、蔡思貝、張曦雯、龔嘉欣等，但當中有部份已經結婚，也有人淡出幕前。現今「四大花旦」這個界線可說已是相當模糊。