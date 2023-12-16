阿七吳嘉儀新婚4個月婚姻亮紅燈　爆喊回應：好小事變咗好大件事

TVB藝人吳嘉儀（阿七）今年8月與男友「豬仔」Leo正式結婚，但新婚未夠4個月，阿七吳嘉儀疑似受到委屈，在社交平台發文發洩。雖然事後吳嘉儀已經報平安，表示自己沒有事，但大家仍然十分擔心吳嘉儀。今日（16/12）《歡樂滿東華》節目，吳嘉儀接受《香港01》訪問談到婚姻狀況時突然爆喊，直認與老公關係亮起紅燈，說：「要靜一靜，好好哋傾多次。」



TVB藝人吳嘉儀（阿七）今年8月與男友「豬仔」Leo正式結婚，但新婚未夠4個月，阿七疑似受到委屈，在社交平台發文發洩。（葉志明 攝）

今日（16日）阿七接受《香港01》訪問時表示知道大家都好關心她：「係有啲小風波嘅，有啲小爭執，可能我返咗自己屋企，有啲說話我自己又回應得唔好。之後我覺得自己冇錯，最後一啲好小嘅事就變咗好大件事。」阿七本來是想在社交平台發洩，沒想過迴響那麼大。

TVB藝人吳嘉儀（阿七）今年8月與男友「豬仔」Leo正式結婚，但新婚未夠4個月，阿七疑似受到委屈，在社交平台發文發洩。（葉志明 攝）

被問到現時與老公關係有否緩和時，阿七則說：「依家其實都有傾偈，有一齊食飯嘅，今日都係佢送我返嚟。」她覺得大家都因為上星期的事情有影響，二人都需要時間來冷靜一下，說道：「要靜一靜，好好哋傾多次。」

TVB藝人吳嘉儀（阿七）今年8月與男友「豬仔」Leo正式結婚，但新婚未夠4個月，阿七疑似受到委屈，在社交平台發文發洩。（葉志明 攝）

阿七吳嘉儀新婚4個月被老公「成衣櫃衫掟出大門 」 再回應報平安

阿七今年8月阿七與男友「豬仔」Leo拉埋天窗。（IG圖片）

阿七12月3日兩度在網上公審老公z：「#又唔係未試過被改密碼鎖無家可歸 #又唔係未經歷過比（俾）人成衣櫃衫掟出大門 #要求認真反省其當欺凌作玩笑的性格問題。」雖然她沒有指名道姓說是她老公，但內容卻矛頭直指新婚另一半：「唔好講幸福喇，連抖啖氣都有困難 你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你果套。 我洗自己賺嘅錢對自己的家人、朋友好有咩問題？ 最好我養埋你供埋樓但寫你名。」