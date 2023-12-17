馬國明湯洛雯結婚｜新娘姊妹團絕密性感美照　視后姍姍來遲最搶鏡

現年49歲的馬國明（馬明）與36歲的湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，一對新人及圈中好友昨日（16日）相繼在社交平台大曬婚禮靚相，分享喜悅。而新娘子靚湯晚上再出Post，除了分享更多婚禮相之外，更向老公馬明深情表白：「感謝老公給了我一個非常難忘的婚禮，當天每一個環節都充滿感動和快樂，覺得我遇上你我真的很幸福，是你令我變成一個更好的人，但願我們相愛到白頭。」新郎哥馬國明昨日亦有出post分享結婚當日的美照，並留言寫上：「Forever ours 🐴🦄」

兩人正式成為合法夫妻。(ig圖片)

今日，湯洛雯再出post大談感受：「特別感謝我的姊妹，在這天婚禮為我東奔西走，不能想像如果沒有他們，我怎麼可以順利辦得成這次婚禮。還有聽到你們在我宣誓的時候，哭得還比我厲害，就覺得你們很疼我的，我愛你們❤️ @cassandretong @sammkoling @iccniv @jenniferjshum @sisleychoi @ella_hsy 還有我的父母，看到他們當天全天幸福的笑着，就能感受到他們滿滿的愛，爸媽，我愛您們❣️」她還分享了她的姊妹團靚相，相中可見蔡思貝在一些合照中並沒有出現，她應該是最遲趕過去的出席的，她的出現亦十分之搶鏡。

湯洛雯與她的陪嫁姊妹團。(ig圖片)

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