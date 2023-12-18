76歲巨星搭高鐵去湖南被指似「拾荒老頭」　驚揭身家億億聲極低調

藝人林子祥現年76歲依然活力十足，不時北上與太太葉蒨文孖住出騷，早前兒子林德信結婚，又同葉蒨文穿情侶西裝一齊現身婚宴，相當活躍。

林子祥葉蒨文好恩愛！（微博＠林子祥）

較早前林子祥遠赴湖南衡陽出席音樂晚會。雖然身為巨星，林子祥仍然貼地搭高鐵出行，林子祥戴上Cap帽、一身灰黑色便衣及白波鞋打扮，手拎一個藍色布袋，絲毫沒有巨星架子，林子祥在高鐵上打卡，比耶手勢，發文興奮表示：「坐高鐵好快好舒服」，十分可愛。

林子祥與華納音樂 (香港)總經理的吳正元（右下二）結婚，育有一子（林德信）及一女（林德懿）。（微博照片）

或因林子祥打扮太隨和，竟被形容似「拾荒老頭」，有網民轉發林子祥照片，發文道：「令人意想不到的是，這位風靡一時的歌壇巨星居然坐高鐵去，並且穿着打扮像個拾荒老頭，背著一個巴寶莉的包包，硬是用出了撿垃圾的風格。」有網民回覆指林子祥不靠衣着證明自己，「有錢有身份的人都刻意裝窮，沒錢沒人邁的人都刻意裝B沒事在人多的地方打電話認識誰又要換手機了又要買車了沒事去哪玩」、「要是國內的小明星起碼要五十人開道」、「不知道作者有沒有坐過商務艙」、「只有自卑沒有自信心的窮思想人～才害怕別人看不起的 他20多歲從加拿大回HK的時候也是穿這樣的了 - 50年不變」。

林子祥葉蒨文（微博@葉蒨文

林子祥葉蒨文作風低調，儘管兩人已過住半隱退生活，但身家財力仍不容小覷。去年，有傳二人以成交價高達人民幣1.3億元（約1.39億港幣）買入前廣州恆大隊、現深圳佳兆業隊的中超球員郜林的一套廣州豪宅「僑鑫·匯悅台」，引起外界關注。而夫妻二人目前更豪住複式豪宅，身家億億聲！葉蒨文今年9月慶生時，只戴了20蚊「朱義盛」珍珠耳環，完全靠氣質取勝。

林子祥低調搭高鐵去湖南。（林子祥微博）

竟被指似「拾荒老頭」。（網上圖片）

網民指林子祥不須靠衣裝證明自己。（網上圖片）

網民指林子祥不須靠衣裝證明自己。（網上圖片）

依然高貴，貴氣十足！（微博照片）

兩公婆非常恩愛！（微博照片）

氣質由心而發。（微博照片）

二人豪宅曝光：