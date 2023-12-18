林海峰合體葛民輝唱完即失聲　 否認姜濤做嘉賓藉此爭獎

Jan否則自己眼濕濕，仲解釋係流汗。（葉志明攝）

林海峰(Jan)一連3場的《Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》昨晚(17日)於亞博舉行尾場。一開騷，Jan已經表示把聲有少少沙啞，去到中段唱《流行曲》表現有點吃力，唱完他亦再次向觀眾道歉，並頻頻飲水。

Jan話自己尾場表現最好，但把聲亦同樣係最差。（葉志明攝）

Jan表示自從宣布開騷後，不少人看到騷名「Farewell Party」後都問他是否打算退休，連老婆彭羚亦有疑問，他說：「我明佢擔心咩，因為如果我唔做，佢就要復出！」他笑言如果老婆復出的話，他要做晒所有家頭細務，所以繼續熱愛工作。演唱會尾聲，葛民輝終極登場，除了唱《的士夠格》，亦唱出多個版本《廣播道Fans殺人事件》。

軟硬是否有機再合體，Jan解釋主要是場地問題，並笑言「完全無計劃，有場的話就到一到啦。」（葉志明攝）

完騷後，Jan只能用氣聲接受訪問，他接示可能喉嚨有細菌感染，故第二場已經有少許不適，問到聽日是否可以病假，他說：「如果起到身都會返工，好似拍檔咁講到一到囉，因為其實好多聽眾都係聽電台去支持，所以到一到都係心意。呢個係我細個時向劉華學習，我記得佢做宣傳時，講過《婦女新姿》都要上，無論如何任何嘢都到一到，尤其是我哋呢啲年紀，同朋友食飯、鞠躬都無到一到啦，因為唔容易㗎，去亞博聽音樂會，係心意，咁所以睇下佢哋有咩需要，我都到一到。」問到公開在台上講房事，怕唔怕老婆嬲，Jan表示每次自己開騷，老婆場場都會到場支持，又叫大家唔好諗太多。問到是否堅拒老婆復出，他即謂「佢好多嘢做㗎。」提到彭羚9月時公布父親離世消息，問到老婆心情是否己平復，Jan表示：「OK啦，媽咪都有嚟香港睇（演唱會），大家有心。」

頭場搵姜濤做嘉賓，Jan否認係藉此為對方爭獎。（葉志明攝）

講到3場嘉賓，Jan表示與姜濤禮尚往來，又大讚他在無準備的情況下都唱得很好：「呢個係佢自己嘅事，我幫佢唔到，證明咗啦；同Eason綵排時已經俾人催『開騷啦喎』佢係好窩心，又好關心我把聲，有介紹醫生同藥俾我，容祖兒都係，佢仲話『未爛過聲唔算開過演唱會』；阿葛就唔使講，都走唔甩㗎啦，當然將最好留俾佢，頭先蘇志威見到，都話可以諗諗（part 2） 。」