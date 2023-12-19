馬國明湯洛雯結婚｜陳敏之爆半年前已獲邀出席　網民疑暗寸鄭嘉穎

馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）上周在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，一對新人連日來在IG大曬婚禮照及婚紗照，同大家分享喜悅。而一眾兄弟姊妹團及圈中好友亦紛紛送上祝福，當中擔任兄弟團成員的陳敏之更感性發文賀老友結婚，其中提到馬明早在半年前就已經邀請她出席婚禮，不少網民都羡慕兩人友情深厚，但亦有人疑似暗寸以照顧小朋友為由，缺席婚禮的鄭嘉穎。

兄弟團！（IG@sharonchanmanchi）

好開心。（IG@sharonchanmanchi）

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陳敏之寫道：「記得半年前的一個早上收到你的Whatsapp，說你要結婚了，想邀請我們出席，問我可以嗎？嗰一刻我真係好感動，跟住諗都冇諗就即刻答你我哋一齊出席，非常替你們高興，跟住我就即刻訂機票，同埋請假兼保守秘密。」有網民留言：「原來半年前就通知啦。講真，如果真係有心想去，點都可以就到時間去啦」、「原來半年前已經通知，人家真的就不去，突然不喜歡看他，各種有錢的活動已經想都不想，就接了。」

友情深厚。（IG@sharonchanmanchi）

身為「鐵馬家族」大哥的鄭嘉穎，因頻頻缺席聚會，早前又以湊仔為由，解釋未能出席馬明的婚禮，更發表「嘥時間」言論：「當你去到唔同嘅階段你就會明，你會覺得有啲嘢係會浪費時間，浪費時間嗰啲嘢你就會Cut咗佢，咁所以你會用喺啲值得嘅地方。」令兩人屢傳不和。不過事後馬明出席活動時就維護鄭嘉穎，表示體諒對方，而鄭嘉穎亦有作出澄清，並向馬明道歉：「我都有同馬明講唔好意思，我仲見到佢幫我澄清，結過婚都知好多瑣碎嘢，佢仲要出嚟幫我澄清，我增添咗佢好多煩惱。」更表示會與對方食飯補祝。

身為「鐵馬家族」大哥的鄭嘉穎，近年頻頻缺席聚會。（IG@natalietong53）