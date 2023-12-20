吳千語施伯雄認結婚曝絕密婚照明年辦婚禮　冧爆剖白成為夫妻感受

現年30歲的吳千語 (Karena) 在2018年被爆與「百億富三代」施伯雄（Brian）拍拖，近年兩人愈愛愈高調，多次公開Post甜蜜合照放閃，甚至多次傳出婚訊。兩人拍拖五年多，終於在12月16日舉辦了證婚儀式，正式結為合法夫妻。本月17日網上就流出多張吳千語與施伯雄的婚禮照片，有指婚禮於16日中午時份在中環舉行。相中可見新娘子吳千語穿上紅色裙褂，手上戴有兩對龍鳳鈪，而施伯雄則穿上黑色馬褂，一對新人與施伯雄的父親與爺爺合照。而另一條影片則是吳千語換上白色婚紗，與施伯雄步入婚宴場地時，獲眾人祝福。

一對新人的結婚畫面在網上流出。(網上圖片)

今日一對新人正式對外界宣布喜訊，表示：「致所有關愛吳千語及施伯雄的親朋好友：我們攜手欣喜公佈一則喜訊！我們於12月16日在雙方親友見證下完成證婚儀式，而正式婚禮將於明年舉行。新階段的開始，有著無限美好可能等待著我們共同探索。我們無比期待這段新的旅程，準備好迎接一生中最幸福的時刻。再次感謝大家的關心與祝福，祝願每一個心中有愛的人都幸福美滿，平安快樂！吳千語及施伯雄敬上」，並分享了多張結婚儀式當日的美照。

網上有唔少吳千語同施伯雄嘅婚禮圖片流出。 （網上圖片）