新聞女王｜陳若思MK妹爆紅　親自用三個字回應和鍾培生多年關係

在TVB台慶劇《新聞女王》中飾演何依婷妹妹的陳若思，其飾演的徐曉欣在劇中出場不多，但這個MK妹角色卻非常搶眼，很多人都因此對她留下深刻印象，亦因此令陳若思人氣急升，連帶她之前和鍾培生的緋聞再被再挖出來，說他們曾經拍過拖、是親密的戀人關係。

左起：倪嘉雯、森美、馮盈盈和陳若思一同出席《Home即是識》拜儀式。（攝影：葉志明）

陳若思昨日（12月20日）出席TVB新節目《Home即是識》拜神儀式，說自己很好彩入行以來一直有很多主持工作，形容是在Comfort Zone中，但今次因為演出《新聞女王》而人氣急升，她當然也想拍劇，「我好想演劇，今次（《新聞女王》）我用晒自己心力去演，自己就嚟死咁。」問她會否像佘詩曼般遇到想演的劇就去敲監製門？陳若思說：「我唔敢呀，我希望唔使咁樣做而能夠令到大家都睇到我。」

陳若思希望可以有更多機會拍劇。（攝影：葉志明）

講到她和鍾培生的關係最近又成為大家的話題，陳若思說：「我唔知點解每一次都會同佢有關係，我覺得可能係佢比我更加出名，所以每次我黐住佢個名，就可以有多啲人睇到我嘅報道。唯有我做好啲等大家唔好再focus喺呢度。（你同佢係咩關係？）我以前做電競，我同佢係上司下屬關係，我哋會一齊打機，純粹就係咁樣，冇其他關係。」

陳若思說她和鍾培生是：「無關係。」（攝影：葉志明）

現在是否還會和鍾培生一齊打機？陳若思說：「完全無聯絡，自從2016、17年離開嗰間公司，我哋就冇再聯絡。因為太多人講搞到我自己都好驚，特別係入咗呢行，我都有避忌，所以更加無聯絡過佢。（點解要刻意唔聯絡？）因為冇關係。我同佢性格都唔似，佢好張揚，我唔係。（鍾培生有無搵你？例如工作？）冇，可能因為我同電競已經冇關係了。」

陳若思說和鍾培生已經6、7 年無聯絡過。（攝影：葉志明）