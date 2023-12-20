很想很想你追劇日曆｜劇情大結局更新時間+角色簡介

《很想很想你》根據同名小說改編，原作者墨寶非寶親自擔任編劇，沙維琪指導，檀健次和周也主演。該劇集三登貓眼劇集熱度總榜和網絡熱度榜的單日冠軍。本文將介紹《很想很想你》劇情大綱、更新時間、角色演員、追劇日曆及預告片段。

很想很想你劇情大綱

大學生顧聲（周也飾）一直夢想與知名配音演員莫青成（檀健次飾）合作，因此她默默努力著，儘管一直沒有人知道她的名字。一次偶然的機會莫青成給顧聲念了一段食譜，顧聲被這場聲音的偶遇所吸引。十年前，莫青成和他的好友共同創辦了一個配音社團，他熱愛配音但畢業後卻選擇成為心外科醫生，專注於救治病患。顧聲受邀參加閨蜜楊肸子（庚曉幸飾）公司的宣傳活動，恰好正是完美配音社團十週年慶典，這讓兩人彼此靠近。隨後，顧聲逐漸受到關注，但也面臨對她實力的質疑。然而，她堅持著自己的價值，專注於創作。最終，在慶典當天，她大放異彩，之後獲得了不斷的邀歌機會，並贏得了「鬼才」的美譽。莫青成也與顧聲成為了情侶。

很想很想你追劇日曆

《很想很想你》於2023年11月30日起於騰訊視頻播出，會員首週連更5天，首更4集，之後每週四到週六更新2集，週日更新1集。

官方追劇日曆

很想很想你演員

1.莫青成 (檀健次飾)

2.顧聲(周也飾)

3.周政(侯雯元飾)

4.楊肸子(庚曉辛飾)