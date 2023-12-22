馬貫東遭藝人當面掟劇本仲要再合作　林景程原來係林正峰表哥

《萬千星輝頒獎典禮2023》日前公布部份奬項的十強名單，馬貫東、林景程和林正峰都是「飛躍進步男藝員」的11強（因為有其中二人同分，於是由最高分起計的10人變成11人）。

左起：林正峰、林景程和馬貫東入圍「飛躍進步男藝員」11強。（攝影：葉志明）

早前馬貫東接受TVB娛樂新聞台訪問時，被問到入行多年最深刻的事件時說：「試過一次係俾個演員掟個劇本過嚟，我到依家都唔知原因係咩，大家對緊稿時跟住無啦啦掟我劇本，跟住我呆咗，心諗點解要咁做呢？」時隔一段日子，今日再問馬貫東在該件事後是否有再和該藝人合作，他承認有，說：「你知我係唔會講呢啲嘢喇，佢係個演員嚟，我唔係特登要講，係個訪問要講演員嘅心路歷程，呢件係令到我自己堅強嘅其中一件事，所以我就提咗出嚟。」

馬貫東說被掟劇本事件令他更堅強。（攝影：葉志明）

問馬貫東再和該藝人合作時會否感到尷尬？他說：「唔會，我依家堅強咗好多，（嗰件事）之後都有合作過。（你有冇問返佢，嗰時我得罪你啲咩？）大概我都估到少少原因，但唔需要再深究喇，都過咗去了。」

林景程叫大家投票給馬貫東。（攝影：葉志明）

林景程和馬貫東一同競逐奬項，但他卻在台上叫大家投給馬貫東，他說：「我同佢（馬貫東）係一齊捱嘅。」馬貫東說：「我哋以前嘅角色唔係好突出，所以成日一齊度嘢。」林景程和林正峰原來是遠房表兄弟，以前很少接觸到，現在一起在TVB做同事，所以林景程說：「可以講係TVB拉迫我哋一齊，我哋喺TVB開工見到嘅次數比喺出面仲要多。」