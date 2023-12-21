黎姿弟弟驚喜企起身與家人影全家福　打扮有型氣息極佳令家姐驕傲

黎姿 (Gigi) 與弟弟黎嬰的感情一向好好，身為家姐的她多年來對弟弟一直愛護有加。自從黎嬰不幸於07年發生車禍後，就要坐輪椅生活，且未能夠繼續打理他的醫學美容公司生意，當年事業如日方中的黎姿不惜放棄幕前工作，全力幫細佬接管生意，更將集團成功上市，愈做愈大。

黎嬰不幸於07年發生車禍後，就要坐輪椅生活。

在2018年10月黎姿曾於她的IG公布了一個好消息，就是黎嬰已經可以自己企起身了，她還post了幾張她和弟弟的合照，相中可見黎嬰不用拿柺杖都可以企得穩。當時黎姿留言寫道：「每次我感到疲憊的時候，都會感到有一股強大的力量在背後支持我、鼓勵我。我弟弟十多年來為生命而奮鬥，雖然他失去了自由行動的能力，但他依然擁有堅定的意志，積極的觀念，以及對生活的無限熱愛。每一次我在工作上遇到難關，他不屈不撓的精神總會重新燃點起我對工作、對醫學美容行業、對生命的熱誠。今天，弟弟可以站起來與大家見面，我真的非常非常感動。他的堅毅精神是令我不斷進步的動力，我會繼續奮鬥下去。」

黎嬰已經可以自己企起身喇。

黎姿昨日（20日）就分享了她與爸媽和弟弟一家四口的照片，他們一起到深灣遊艇會為黎嬰慶祝生日，黎姿留言寫道：「Happy birthday to my brother」。相中見到黎姿與爸媽和弟弟黎嬰都笑得好開心，黎嬰氣息好好，他穿上粉紅色恤衫配灰黑色外套和牛仔褲，打扮相當有型。而最令人驚喜的是黎嬰再次站起身跟家人影全家福，狀態極佳。這也是黎姿相隔5年再次公開弟弟站着跟她一起的合照。

Gigi幫細佬創立嘅公司上市。

黎姿與弟弟黎嬰。(ig圖片)

一齊睇下Gigi啲靚相，同埋佢同細佬嘅生活點滴吖。