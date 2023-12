吳千語中式婚服與何超蓮出自同一品牌　網民竟狠批：像茶樓服務員

現年30歲的吳千語(Karena)與「百億富三代」施伯雄(Brian)近年愈愛愈高調,早前兩人一起參加內地戀愛真人騷《愛的修學旅行》,高調放閃。日前網上流傳一輯兩人舉行婚禮的相片,昨日(20日)吳千語同施伯雄正式公布喜訊,兩人已在12月16日於雙方親友見證下完成證婚儀式,並透露正式婚禮將於明年舉行,還分享了三張中式婚服照片。原來吳千語的中式婚服與何超蓮的婚服出自同一品牌,但網民對此就反應兩極,紛紛留言狠批:「真的像茶樓服務員裝。」

吳千語同施伯雄在12月16日於雙方親友見證下完成證婚儀式。(微博@施伯熊哥哥)

公開中式婚服照。

據品牌透露今次是特別為吳千語同施伯雄獨家訂製用於婚姻註冊儀式的中式禮服,運用法式刺繡工藝,整體造型簡潔大方,而在婚服內側還分別繡了不同的愛情誓言:「吳千語to施伯雄:It’s the connection we can’t explain❤️施伯雄to吳千語:Wherever love takes you, there you are 🐻」相當有心思。

婚服內側還分別繡了不同的愛情誓言。(小紅書圖片)

點擊下圖睇更多細節:

其實該品牌曾為不少藝人訂製中式婚服,包括何超蓮、張艾嘉新抱游天翼、潘瑋柏老婆Luna等等,不過相比起超蓮的中式旗袍Look獲網民一致激讚,吳千語同施伯雄今次的造型就被一面倒狠批,網民紛紛留言道:「女方這一套跟我十年前結婚淘寶200塊買的風格好類似,看着真的low」、「男的像開車門的,女的像倒茶的」、「比潘瑋柏老婆luna那件還醜,和何超蓮那件簡直沒有可比性,這應該不是千語的品味啊」、「八十年代影樓風」。

超蓮的中式旗袍Look獲網民一致激讚。(小紅書圖片)

張艾嘉新抱游天翼的中式禮服亦出自同一品牌。(小紅書圖片)

潘瑋柏老婆Luna。(小紅書圖片)