新聞女王大結局劇透｜佘詩曼退出新聞界　最後幾秒成續集伏線

《新聞女王》之前在車婉婉辭職離開SNK News時，她把當年調查賊王案的資料交給馬國明，在案中昏迷多年的警員林景程突然醒了，在第25集《新聞女王》中馬國明便去採訪他。馬國明這報道斷章取義，讓人覺得該槍戰意外是由佘詩曼一手做。

《新聞女王》第25集

馬國明抺黑佘詩曼

馬國明和在第24集時發現佘詩曼過住在電視台報銷的單據中，有一間車行的單從沒有被公司批準報銷讓他覺得有可疑，便在26集帶攝影師去該車行，被他見到譚俊彥並想採訪他。譚俊彥猜出馬國明的企圖，特意將他的錄音筆弄濕，讓他無法錄音。

馬國明想偷偷錄音，但被俊彥識破。（熒幕截圖）

佘詩曼自閉在家

佘詩曼獨自一個人在家，將所有的窗戶，窗簾全都拉上讓外面無法拍攝，記者們全都在佘詩曼的住宅樓外面等候。李施嬅讓電視台的同事們去拍攝有關佘詩曼的畫面，但是大家都消極工作，覺得責李施嬅是在公報私仇。

佘詩曼心上班一人在家中。（熒幕截圖）

龔慈思向佘施曼提條件

李施嬅親自去佘詩曼家樓下等她出來，向她提出的問題非常尖銳，在佘詩曼上車的時候，李施嬅還問佘詩曼有沒有感受到操縱新聞時候的感覺。佘詩曼這次出門是去龔慈思家，龔慈思說若佘詩曼放棄改革，可放完假後回來電視台。

很多記者在佘詩曼家等她出門。（熒幕截圖）

佘詩曼到了龔慈思家，被勸傐止改革。（熒幕截圖）

譚俊彥鼓勵佘詩曼要振作

譚俊彥到了佘詩曼家，佘詩曼對他說很不喜歡現在的自己，和很掛念以前簡簡單單的自己。譚俊彥就鼓勵佘詩曼要面對現實勇往前看，為了能夠幫到佘詩曼再次站起來，他去了找警林景程道歉，希望他能夠原諒佘詩曼。

譚俊彥去佘詩曼家叫她要振作。（熒幕截圖）

佘詩曼宣布辭職

鄧智堅找來了電視台的管理層人員，來聲討佘詩曼，龔慈思說自己不會以權謀私故意偏袒佘詩曼，但是管理層的人員覺得主播出事就撇清關係，以免影響電視台形象。正當大家討論的時候，佘詩曼召開個記者發佈會，公開向當年的受害者道歉，主動承認了當年的錯誤，和公開辭去SNK News電視台副總監一職，並宣稱不會再從事新聞工作。

電視台的管理層人員商量要怎處理佘詩曼。（熒幕截圖）

佘詩曼開記者會宣布辭職和退出新聞界。（熒幕截圖）

警員與佘詩曼見面

林景程約佘詩曼出來，佘詩曼面對他感到很內疚，拿出支票想給他補償。林景程告訴佘詩曼，自己並沒有怪罪別人，馬國明的採訪是斷章取義的。高海寧準備跟林正峰結婚，楊證華告訴她不要讓林正峰離開SNK News，這樣就可以裡應外合，有助她在政府的仕途。

林景程說自己沒有怪佘詩曼。（熒幕截圖）

高海寧決定與林正峰結婚。（熒幕截圖）

陳山聰闖進兒童院舍

馬國明突然打電話給佘詩曼，二人見面後一起緬懷過去，昔日在電視台的互相敵視的情況己經不再。智力有問題的陳山聰偷偷的潛入到了仁愛基金會的兒童院舍，挾持內里的兒童做人質。

佘詩曼和馬國明再見不計前嫌。（熒幕截圖）

陳山聰持刀進入身童院舍。（熒幕截圖）

《新聞女王》第26集

仁愛基金會的兒童院舍發生被持刀人闖入，並挾持兒童做人質，李施嬅到了現場採訪，她之前採訪過陳山聰，便打電話給他，但他說要見佘詩曼。正在和譚俊彥食飯的佘詩曼正在猶疑去不去時，譚俊彥幫她答應了說她會去。

李施嬅到現場採訪，但內容讓人對陳山聰有偏見。（熒幕截圖）

想佘詩曼找出真相

陳山聰之前因自己女兒在兒童院舍突然去世，他一直覺得真相沒有被查出來，天天坐在仁愛基金會的門口，他被人趕走時佘詩曼見到來安慰他，陳山聰認出佘詩曼是新聞主播，所以說要見她幫自己找出真相。

陳山聰想佘詩曼找出他女兒死亡的直相。（熒幕截圖）

佘詩曼進院舍見陳山聰

佘詩曼進入兒童院舍後和她同行的扮成攝影師的警員，一時失誤放下了機器，陳山聰便趕他們離開。吳業均這時請纓跟佘詩曼再次進入兒童院舍見陳山聰。

陳山聰認出假扮的攝影師而趕佘詩曼走。（熒幕截圖）

吳業均自動請纓跟佘詩曼再次進入兒童院舍見陳山聰﹕（熒幕截圖）

陳山聰手持炸彈

陳山聰說想知道女兒死亡的答案，但是沒有人幫助自己，才不得不採用這種方法，佘詩曼答應陳山聰開記者發佈會，到真相查出他就一定要接受，不得反口。陳山聰拿出女兒生前的畫像，說她是被欺負最終才會導致死亡的，還情緒激動拿出炸彈出來。

陳山聰拿出彈讓大家很恐慌。（熒幕截圖）

師徒不約而同一起採訪

李施嬅和王敏奕也分別一起查找陳山聰的背景，得知炸彈是假的，何依婷在兒童院舍，趁著陳山聰接受採訪時，偷偷的將小朋友帶走，途中被陳山聰發現了，何依婷謊稱小朋友病了，陳山聰聽到便讓他們離開。

李施嬅和王敏奕一同去查陳山聰的背景。（熒幕截圖）

李施嬅找回初心

李施嬅和王敏奕到了陳山聰的家，李施嬅回想自己之前採訪陳山聰父女時的畫面，而感觸流淚，王敏奕見到便問李施嬅違背自己的良心，是否好受？李施嬅故意找了一個藉口，把之前採訪陳山聰的影片給王敏奕播出來。

李施嬅和王敏奕師徒和好。（熒幕截圖）

兒童院舍情況危險

陳山聰在兒童院舍看到和女兒受訪問的影片後，開始軟化下來。但就在這個時候，院舍工作人員突然上前想制報服陳山聰，結果激怒了他和大家糾纏，兒童院舍的直播畫面亦突然停了。

兒童院舍混亂一片，讓大家都很擔心。（熒幕截圖）

馬國明欣賞佘詩曼

馬國明在直播室見到兒童院舍的情況，在擔心佘詩曼之時，也在新聞直播的時候說出了自己多年心聲，他感觸帶淚地說，佘詩曼是讓他感到安心的一個拍檔。

馬明在直播室很擔心佘詩曼。（熒幕截圖）

何依婷說出真相

佘詩曼成功安撫了陳山聰，和他陳山聰走兒童院舍。原來是院舍的小朋友告訴何依婷，陳山聰的女兒並不是被別人欺負，而是自己掉下死亡的，陳山聰聽到後也接受真相。

何依婷找出陳山聰女兒死戉直相。（熒幕截圖）

眾人江湖再見

幾位都曾是SNK News主播的人，在這裏再次見面，五個人一起喝一瓶礦泉水，化解了之前所有的敵意。鄧智堅突然向龔慈思辭職，他推薦馬國明他的位置，但龔慈思說想試些新的。

五位主播再次重聚，各人都有不同路向。（熒幕截圖）

另一場權鬥的開始

由黃宗澤飾演的古肇華和佘詩曼在SNK News 相遇，佘詩曼問他是否對「飛爺」鄧智堅的位有興趣？黃宗澤就很霸氣地說：「我對你這個新女王有點興趣，因為在我的領域，只有國王沒有女王。」看來SNK News電視台又會再掀起另一番權鬥。