「亞視霆鋒」伍偉樂唔做九巴司機再轉行　個人IG曬新工證件？

有「亞視霆鋒」之稱的伍偉樂早年一直在演藝圈發展，不過自亞視被收回廣播牌照後，他為了家人生計亦開始另謀出路，兩夫婦育有四名子女，家庭負擔亦頗大，所以為了讓太太「個肚」再免受生育之苦，所以伍偉樂亦在早年接受了結紥手術。



前亞視成員伍偉樂自2016年亞視「熄機」後回覆自由身，雖然曾在2018年獲邀主持世界盃節目，不過卻未有太多幕前演出機會。身為4名子女的父親，為了應付沉重的經濟負擔，他轉行做揸巴士。（網上圖片）

伍偉樂過去四年做過唔同行業。（伍偉樂Facebook）

早年伍偉樂接受《香港01》訪問時，直言成世人都未做過手術，怎料第一個做的手術就是結紥手術。他說：「我推輪椅入到手術室，見到一塊鐵板咁樣，唔係床嚟。我又見到個垃圾桶有黃色紙巾，又好多血水，我望一望好驚，跟住叫我瞓上床，佢哋幫我打麻醉針，而我係咁同姑娘講好緊張好驚，姑娘仲笑住講『每一個人入到嚟都係咁講，好快冇事』。」

伍偉樂在個人Facebook分享職員証。（伍偉樂Facebook）

伍偉樂做巴士司機。！（伍偉樂IG）

一個人養起成頭家確實不容易。早年離開演藝圈後，他改行做了巴士車長揸巴士搵食，生活都尚算不錯。近日他於IG分享了一張公共小巴司機證，寫着：「都幾過癮㗎喎，那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN」。莫非「亞視霆鋒」伍偉樂又轉行？

伍偉樂曬新證件，佢話下個月又考其他牌喎。（IG圖片）

一問之下，原來伍偉樂的確已沒有再做巴士車長，不過就並不是轉行揸「旺角開往大埔的紅VAN」。他說：「考到巴士（牌）送小巴（牌），只不過我而家先去攞，係咪好想即刻考呢？」他表示，其實做巴士車長都好搵（收入高），不過自己就想另謀高就轉行。最後他更賣了個關子，表示下個月就會考新牌。