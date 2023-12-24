專訪｜冼靖峰反省過錯後重新出發　謹言慎行超理智批評終身受用

冼靖峰（Archie）在《聲夢傳奇》中他獲得五強，更是一名「唱將」。(劉智源 攝)

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》，於上月25日正式首播，65位超星練習生中香港佔了9位，而9位香港代表更引起網民的熱討，不乏話題性。而其中一位參賽者冼靖峰（Archie）就接受了《香港01》的專訪，親自剖白了參賽原因。



在《聲夢傳奇》中他獲得五強，更是一名「唱將」，怎麼會突然改變路線，立心成為一位idol？

Archie就表示其實一開始時，自己並沒有打算要參加比賽，因為他知道自己的弱點在跳舞方面：「呢個比賽以跳舞為主，以男團為主，咁我本身係《聲夢傳奇》出嚟，以唱為主嘅一個比賽。」直至到比賽截止報名前，他突然想尋求突破，所以最後接受挑戰。Archie很想突破自己，但又找不到突破自己的方法，所以最後利用了今次的比賽來磨練自己：「重新去玩一個比賽一個選秀，嚟磨練自己，」他表示自己立志參加比賽後身邊的朋友都很支持他。

2021年時的冼靖峰仍然一臉稚氣。（葉志明攝）

但其實Archie在參加《聲夢傳奇》前亦曾經參加過另一個選秀比賽，就是《全民造星2》，當年青澀的他，在首輪比賽演唱歌曲《靈魂相認》成功晉身60強後，次輪比賽再表演歌曲《修煉愛情》，但因為沒有導師選他，於是在48強被淘汰。

大家都知道冼靖峰來先《聲夢傳奇》，但其實之前亦有參加過《全民造星2》。(節目截圖)

在2022年1月時，Archie在直播中與一班同是《聲夢傳奇》的歌手聊天，聊到眾人的年紀時，卻因為說了一句：「咩03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」而導致他被網民「鬧爆」，之後亦因為這一句說話而令他事業上受到重創。

冼靖峰當日失言，說03年出生是「沙士死剩種」。（YouTube截圖/A.A.MUSIC LIVE - Archie Felix Lolita Windy）

今時今日再問他，他亦表示已經反省過自己的錯誤：「一定會有迷失嘅，的確係會有，咁亦都用咗好長嘅時間去沉澱，咁呢一段時間我都諗咗好多嘢，甚至心態上我都有調整。」已經反思自己錯誤的他在這一年多的時間內遇到不少的前輩，他說：「有好多唔同嘅前輩都教咗我唔少嘢，所以令到我心態上都愈來愈正面，亦都愈來愈覺得睇清楚自己需要啲咩嘢去令到自己進步。」

今時今日冼靖峰表示已經反醒過自己的錯誤。(劉智源 攝)

《聲夢傳奇》出來的Archie一直都是唱歌特別好，而在舞蹈上沒有什麼基礎，在《亞洲超星團》開播之前，官方已經有放出他們跳主題曲《Shining》的舞蹈版，而Archie的直拍播出後，一直被笑指似「機械人」。他為了追上進度，亦有找老師加緊練習：「一開始知道呢個比賽係跳唱為主，自己跳舞唔得啦就本身都知，咁所以一直都搵老師去加強基本功。」

Archie在舞蹈上沒有什麼基礎。(ig@archie_sin)

至於為什麼有找老師去加緊練習都會跳成這樣，其實情有可原：「因為我拍緊劇，拍緊劇嘅時間，啱啱煞科嗰日就去上海訓練，喺上海訓練咗幾日之後，之後要再返嚟香港拍多幾日，跟住先至真真正正煞科。」所以才追不上進度。

一開始訓練時，Archie還在拍戲。(ig@archie_sin)

在困難重重之下，到底Archie有沒有想過放棄？

Archie表示「有！」他說不止頭幾天想放棄，連去到比賽中段都有打算放棄，但最後他撐過來了。他在這個比賽中遇到過很多問題，他在比賽中曾經歷失聲、腳傷、發燒等大大小小的病痛，但他還是堅持到最後。

Archie在比賽中遇到很多問題，但他還是堅持到最後。(劉智源 攝)

Archie說到：「因為自己試過失聲，喺上海嘅時候病過好多次，無論係發燒、退唔到燒、失聲啦定係腳傷，喺唔同嘅受傷情況底下其實都有諗過不如呢一round就算啦！」他更想過不出賽，千千萬萬種方法，包括在失聲時唱歌部分減到最少，因為失聲的情況是嚴重到連說話都聽不到聲音，更何況唱歌呢。

Archie病情最嚴重時是完全說不出聲。(劉智源 攝)

Archie指當時遇到這些挫折時是真的想放棄，但因為他們表演是以小組的形式出場，所以不只是對自己負責任，也要對組員負責：「咁所以當我知道我嘅表演唔單止影響緊自己，影響緊埋身邊嘅人嘅時候，我真係唔想拖累隊友，就會好自不然地訓練你會加緊訓練，動作你會更加想佢調整得好睇啲，就算你係不是自己嘅最佳狀態失聲、腳傷又好，你都想舞台就得一次機會，咁嗰次就用盡哂佢，對自己交代之餘，其實對隊友係一個好嘅交代。」

Archie指當時遇到這些挫折時是真的想放棄。(劉智源 攝)

在多次受傷及患病下，這段時間是不是Archie在超星團期間的低潮？

Archie表示不認同，他覺得這不是一個低潮而是一個又一個進步的契機：「因為每一次喺受傷嘅情況底下，繼續去打呢一場仗，又或者繼續去比賽，出賽嘅時候，我覺得都會俾到我心態上又或者能力上都會有進步。」他比喻為：「如果我喺不係最好嘅狀態情況底下去打呢一場仗，但係都打得贏嘅話，又或者打得好嘅話，咁我喺好嘅狀態嘅時候可以發揮得更加好。」

Archie不認同在多次受傷及患病下是低潮。(劉智源 攝)

在第一次公演到第三次公演，哪一個表演是Archie覺得對自己最驚訝？

Archie卻指出不能說是驚訝而是每一次的公演都令他有不同的體會，他說：「一公係令到我真係鍾意跳舞，二公係令到我明白自己把聲嘅程度能耐去到邊度，三公就係令我知道隊友其實係身邊幫你打氣同隊友之間嘅嗰種默契嘅重要性。」

Archie認為每一次公演都令他有不同的體會。(劉智源 攝)

Archie解釋道由一公到三公之間到底有什麼體會：「一公嘅時候，就係有一個隊友佢係跳舞好厲害，亦都係編舞師，佢執動作執得好仔細，而我係仔細到佢真係會教一個個動作嘅框架，可能歪啲啲個facing過啲啲，就會好睇很多。咁佢都督促住我怎樣去練，令到我慢慢發覺原來都可以跳得好睇少少，少少少少加埋就好多，令到我真係鍾意咗跳舞。」之後他亦提到第二次公演時因為失聲，才令他知道自己的聲音到底可以到哪。而第三次公演則讓他很感動，因為隊友之間的互動，但他卻賣關子，以劇情為由不肯透露。

Archie解釋道由一公到三公之間到底有什麼體會。(劉智源 攝)

官宣相公開後便一直被批評妝容，有否因此而傷心過？

自從他們的官宜相公開後，不止是Archie，甚至是每個人都受到批評妝容的問題，極理智的Archie沒有覺得不開心，反而覺得這是每個作品的一部分，一個作品需要多方面的配合才可以完成：「我覺得我作為一個表演者，喺舞台上面很多時候我們嘅工作只係一個part of一個作品，無論我們個妝，無論我們嘅唱歌能力、跳舞能力、頭髮、著衫，其實都只係part of一個表演，係一件一件一件事去完成一個作品。」除了妝容外，他更覺得一個表演需要多方面的配合，例如：妝髮、唱腔、跳舞的style不同都會有不同的效果。

官宣相公開後便一直被批評妝容。(ig@archie_sin)

在接納別人意見方面，Archie都十分理性

Archie年紀小小，思想卻十分成熟，他認為意見除了要接受外，亦需要自行消化，知道別人為什麼會有這樣的意見：「唔同人有唔同嘅意見，但係點解佢有這個意見，點解A這個人佢會講話我覺得粉紅色好睇，B這個人覺得粉藍色好睇。可能他們大家都係有他們嘅standpoint，有他們嘅reason，有他們嘅rationale，但係當我們明白咗佢背後嘅原因之後，其實兩個都可以係啱㗎。」

Archie年紀小小，思想卻十分成熟。(ig@archie_sin)

在經歷超星團後，Archie認為自己在這段時間得到了什麼？

Archie又展示他的理性說：「唔同階段真係唔同，我成日同自己講，我想得到跳舞能力上嘅轉變，所以我就去玩呢個比賽。」得出來的結果卻令Archie覺得神奇，讓他有一點點不再害怕跳舞。

Archie到後來愈來愈覺得賺到心態上怎樣做藝人：「調整自己的心態，喺唔同嘅時候，做緊唔同工作嘅時候，我遇到低潮或者遇到高潮嘅時候我點樣去調整自己心態。我點樣去令到我自己處於一個最好嘅狀態，去喺舞台上表演畀大家睇。」這樣便可以令一個藝人的包裝會愈來愈好。

Archie調整自己的心態。(劉智源 攝)

在節目一開始時，Archie已經得到導師的讚賞，他又有否因此而驕傲？

Archie卻謙虛的表示：「我唔覺自己第一集真係表現得好好，當時Rain讚我開心係一定會有，但都對自己嘅能力有所保留，因為知道自己係咩料子。」他表示其實自己不太敢看自己的演出，因為會覺得很尷尬，但最後還是去看，因為看完了才知道自己問題在哪，從而吸取經驗，改變自己。在之後的集數中，Archie亦得到導師們的讚賞及批評，他認為這些都能令他終身受用，要把自己的優點散發出來。

Archie謙虛表示唔覺得自己表演好好。(劉智源 攝)

Hair：Hugo Poon @private i salon

Makeup：King Yip @Kings Makeup