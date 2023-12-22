汪詩詩四代同堂賀外婆94歲生日　TVB主席許濤與太太陳祉妤罕同框

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩日前為汪詩詩的外婆慶祝94歲生日，汪詩詩在IG分享了一系列慶生照，相中所見，Party以紅色同金色佈置為主，背景牆上寫着「Happy Birthday」，壽星身穿紅色花花旗袍，戴上皇冠同名貴珠寶，貴氣十足！而汪詩詩的媽媽、細妹汪圓圓、女兒甄濟如（Jasmine）、兒子甄濟嘉（James）、表妹湛琪清當然都有出席，齊齊為「Abu」慶祝94歲生日！

慶祝94歲生日！（IG@sweetcil）

好開心！（IG@sweetcil）

汪詩詩還特別邀請了幾位圈中好友。（IG@sweetcil）

除了家人之外，汪詩詩還特別邀請了好友名模琦琦、呂良偉同太太楊小娟、電視廣播有限公司（TVB）董事局主席許濤同太太陳祉妤（Balia）等，眾人都穿上紅色衫，打扮非常喜慶，他們更為壽星準備了生日蛋糕、大紥鮮花等等，包括一紥用100元及1000元紙幣砌成的花束，相當豪氣！

豪氣！（IG@sweetcil）

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其實許濤同太太陳祉妤一向非常低調，鮮少公開同框，但與汪詩詩私交甚篤的陳祉妤，不時同對方聚會，上個月陳祉妤迎來50歲生日，汪詩詩都有為閨密慶祝。今年7月甄子丹同汪詩詩趁着結婚20周年之際，在意大利科莫湖（Lake Como）補辦婚禮，陳祉妤亦有遠赴當地出席，可見兩人感情深厚。近年陳祉妤只間中現身慈善活動，但婚後養尊處優的她不時在社交平台分享關於美食、行山或愛犬的趣事，又相約好友聚會，低調過幸福生活。

許濤同太太陳祉妤（Balia）都有出席生日會。（IG@sweetcil）

上個月陳祉妤迎來50歲生日，汪詩詩都有為閨密慶祝。（微博@陳祉妤BaliaChan）