千億女富豪遭名媛契女出賣素顏食嘢樣　真實狀態震撼網民惹熱議

已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊 (Pansy) 向來形象高貴氣質出眾，她年輕時的美貌絕對不輸一線當紅女星。身為城中名媛的她，每逢亮相公開活動或聚會時，總是憑個人強大氣場以及大方得體形象，輕易成為全場焦點。Pansy今年雖然已年屆61之齡，但依然漂亮如昔，無論樣貌身材都keep得好好，即使她與圈中兩大美人林青霞與劉嘉玲一起合照，亦完全沒有給比下去。

何超瓊與劉嘉玲及林青霞合照。(ig@carinalau1208)

日前百億富商曾文豪的大女曾昭怡於社交平台分享了一段短片，是她的「昭會煮廚房」第一集，就請來她的契媽何超瓊到她家中，品嚐她親自下廚炮製的美食。曾昭怡記錄了自己到街市買餸，之後在家中廚房烹煮美食的過程。她所煮的是燒鴨湯河，最講究就是湯底，她花了很好心思去烹調，煲出一個超好味的湯底，煮出色香味俱全的燒鴨湯河，給契媽品嚐。

曾昭怡親到街市買餸。(抖音)

何超瓊即場試食，向來識飲識食的她都大讚：「好正，好好食。」而網民的焦點都落在何超瓊的樣貌之上，素顏出鏡的何超瓊，依然是一貫的高貴美麗，臉上看不見任何醫美痕跡，優雅迷人，狀態絕佳震撼網民。網民紛紛留言大讚：「靚得自然真實」、「氣質超凡」。

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