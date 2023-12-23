新聞女王｜佘詩曼親解片尾一齊飲水原因　睇大結局流淚︰陳山聰囉

佘詩曼（阿佘）今日（23日）出席聖誕活動支持癌症病患者。聖誕節臨近，佘詩曼接受《香港01》訪問表示在聖誕節會與家人共聚。她說：「就嚟聖誕節開心呀！希望可以鼓勵吓一班小朋友繼續戰勝病魔，過一個開心的聖誕節。」她繼續指聖誕節會同屋企人同朋友慶祝，並說：「我好似都有一日假期。我想多啲陪吓屋企人同相處。」



佘詩曼（阿佘）今日（23日）出席聖誕活動。（葉志明攝）

佘詩曼（阿佘）同小朋友打成一片。（葉志明攝）

提到昨晚（22日）於澳門出席《新聞女王》大結局活動，被捕捉到台下流淚的一幕，她說：「係呀，陳山聰囉整喊人，因為其實深深感受到做咗爸爸之後成個感覺唔同，加上啲劇情又係講有小朋友，其實拍嘅時候都feel到有呢種傷感，剪出嚟就更加濃縮，希望透過呢個故仔去啟發到其他社會上面有需要幫助嘅人出援手。」她繼續指馬國明在大結局的一幕也令她很感動，你知我哋鬥生鬥死鬥咗咁多年，並表示：「因為我冇諗過唔知佢哋會咁樣，佢都會為文姐嘅意外而緊張，學佢話齋大家都係做嘢啫，不過佢嘅演繹演得好好感動到我。」

阿佘預告明年可能有新劇推出。（葉志明攝）

大結局一幕，眾演員齊齊飲水是否有特別意思，她回答：「其實係一個和好嘅表達嚟，因為我喺上邊經歷咗一個咁刺激嘅劇情，當紓緩下俾你飲支水，其實Man姐覺得何依婷都係一齊受驚嘅人，既然都有支水就畀佢飲，傳吓傳吓但係大家都係做新聞嘅，但初心大家都係善良嘅。」

阿佘重提昨晩（22日）澳門大結局活動在台下流淚一事，指被陳山聰整喊。（葉志明攝）