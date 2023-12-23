愛回家｜龔水CP呂慧儀張景淳宣布喜訊　歸期有望︰演繹新嘅故事

「龔水CP」張景淳與呂慧儀（長腳蟹）今日（23日）出席《香港冬日美食節 2023》，兩人分別在台上分享聖誕餘興節目以及預告將會合體「開廠」拍劇。張景淳與呂慧儀《香港01》 表示：「其實有工開就最好，作為一個藝人最鍾意都係返工，每年有工開有劇拍係一個藝人夢寐以求嘅事。」呂慧儀繼續指最開心就是不用想過節日的節目，並表示：「兼且仲賺錢何樂而不為！」



張景淳講明會贊助呂慧儀（長腳蟹）會參加健身房。（葉志明攝）

被問到外界報道過去一直指被「雪藏」，張景淳表示：「都一路講雪藏係去哈爾濱，拍劇個個都會出出入入，我同周嘉洛都會，都係劇情所需去演繹一啲新嘅故事。」呂慧儀則回應：「都開心㗎！周嘉洛每一次拍完戲再返番嚟都成長咗，每一次返嚟都見到佢有進步。」至於張景淳何時才會正式回歸，他笑言：「想保持神秘，如果唔係有個幕後將我哋日常po咗出嚟，咁佢又唔係故意嘅，因為觀眾眼利。」

張景淳講明會贊助呂慧儀（長腳蟹）會參加健身房。（葉志明攝）

張景淳講明會贊助長腳蟹會參加健身房。（葉志明攝）

講到張景淳日前缺席劇集《愛．回家之開心速遞》的宣傳，他坦言：「唔舒服，應該係流感，睇咗醫生。日後嘅宣傳都會見到我，多謝監製話唔舒服就休息吓，都為咗同事設想。」

張景淳與呂慧儀（長腳蟹）今日（23日）現身灣仔合體出席「香港冬日美食節 2023」。（葉志明攝）

提到張景淳除了演藝事業，還有副業經營健身房，會否考慮邀請長腳蟹參加，他說：「佢其實有一個堅持唔係做好多運動，但係身材可以keep得咁好。」長腳蟹反擊：「做運動冇話俾你知啫。都有行吓山嘅，唔係每次行山都有Po出嚟，最緊要係飲食均衡，我都會撐佢場。」張景淳馬上許下承諾，並表示：「你嚟我一定贊助你。」