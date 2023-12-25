無綫46歲凍齡人夫內地開巡唱　狀態極佳獲網民讚：冇林峯咁油膩

歌手出身的蕭正楠早前完成《延續記憶20周年紀念演唱會》內地巡唱。在今次個唱上，蕭正楠除了獻唱了自己的多首代表作，也有不少TVB經典金曲，觀眾反應熱烈。而嘉賓方面，他邀請了好兄弟曹永廉和組合農夫，當然不少得還有「蕭太」黃翠如，兩公婆在台上的甜蜜活動，不少觀眾都笑言被「閃盲」。

蕭正楠早前完成《延續記憶20周年紀念演唱會》內地巡唱，反應熱烈。（小紅書圖片）

太太黃翠如全程陪伴，非常Sweet！（小紅書圖片）

農夫擔任嘉賓。（小紅書圖片）

適逢出道20周年，蕭正楠完成演唱會後，亦在社交平台有感而發，他寫道：「二十年了。從歌手開始的第一年，到二十年後，以歌手的身份，回到台上，唱歌給你們聽，很想跟你們每人說聲，感謝。」

蕭正楠感謝大家見證了他這二十年，也感謝讓他有機會陪伴大家成長的二十年，「回想過去，你們好嗎？幸福嗎？快樂嗎？默默地留過多少淚水？咬緊牙關走過多少低谷？我懂你們，因為我們都是這樣過了這二十年。給你們自己一點掌聲，也請給我一點掌聲，謝謝你們，謝謝我們，謝謝自己。延續記憶，第二十年的記憶很美好，因為我的記憶中有你們的每一張臉。很愛你們。謝謝，接受我，蕭正楠。」

蕭正楠日前完成演唱會後，在社交平台道出心聲。（IG@edwinsiu）

演唱會反應熱烈。（小紅書圖片）

獲得外界好評。（小紅書圖片）

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雖然演唱會已經結束，但不少觀眾將蕭正楠演唱會的片段分享到社交平台，大讚他現場發揮又穩又好聽。而其中一段，蕭正楠正翻唱林峯的《幼稚完》，網民對比林峯之前被指驚變油膩大叔的樣子，大讚已46歲的蕭正楠，比比他細兩歲的林峯keep得好：「蕭正楠真係冇林峯咁油膩，佢仲系似个後生仔」、「林峯好似個女係佢親自生」、「身型都好過林峯」。

蕭正楠演唱會上翻唱林峯的《幼稚完》。（小紅書圖片）

網民大讚蕭正楠的狀態比之前開騷的林峯好。（小紅書圖片）

林峯早前開騷被指似大叔。（小紅書截圖）

還驚現肚腩仔。（小紅書截圖）

網民搞笑留言。（小紅書圖片）

回顧資料，蕭正楠在拍劇前，是參加歌手比賽入行的，一出道就被媒體冠以「小鄭伊健」封號，當年他曾集萬千寵愛在一身，更被打造成「五百萬電盈之子」，奈何橫掃新人獎的他，卻因講錯一句「邪不能勝正」，被指針對麥浚龍後惡運接踵而來，星途直插谷底被迫北漂多年，到08年回港簽TVB重新開始。

蕭正楠當年出道橫掃新人獎。（視覺中國）

而蕭正楠早年在接受電台節目訪問中，也承認當年做新人因公司競爭激烈心雄，有些沖昏頭腦，「那句說話是觸發點，但我清楚是無意傷害人，再解釋已沒意思，追唔返轉頭。」今年是蕭正楠入行20周年，他曾坦言唱歌一直在他心目中，希望繼續有唱歌的機會，透過音樂作品分享自己的感受。