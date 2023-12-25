無綫港姐小花聖誕齊齊鬥性感　平安夜激罕騷事業線派福利

雖然今個聖誕節天氣寒冷，但21歲應屆港姐冠軍莊子璇和23歲無綫上位小花游嘉欣卻搞到不少網民㷫烚烚。何出此言？兩位平時比人鄰家女孩感覺的小妮子，昨晚平安夜卻齊齊派福利，罕有大騷事業線，為一眾粉絲在寒冬下增添暖意。

莊子璇一改清純學生形象，性感示人。（IG@hilary_ig）

游嘉欣則化身公主。（IG@kayan_yau）

莊子璇一改往常清純學生妹形象，穿上一襲白色Tube Dress，在鏡頭挑戰「初學手勢舞」，期間她大曬可愛一面，但都不及其若隱若現的身材吸引，莊子璇在片段最後，還把身體輕輕向前傾，再配以邪惡視覺，可謂衝擊網民眼球。她寫道：「雖然香港冇雪，但可以跳返首初雪，講完都覺得好凍。#初雪 #exo初雪 #初雪手勢舞 #平安夜快樂」網民笑言：「睇完好暖」、「見到你好暖心」及「最後收尾嗰段，非常成功地圈粉！」等。

莊子璇又靚女咗。（IG@hilary_ig）

可愛。（IG@hilary_ig）

性感。（IG@hilary_ig）

+ 13

至於游嘉欣則分享了日前工作的拍攝花絮，片中她穿上藍色低胸長裙，以一身公主打扮示人，除了在鏡頭前展露出招牌甜美笑容外，擺甫士時更露出深長事業線，加上兩側腰間透視，非常吸睛。游嘉欣表示：「一日公主限定！#拍攝花絮 #影幾耐都好享受」粉絲大讚：「樣靚身材正」、「睇到都涷 不過好靚」、「游游公主勁靚」及「咁性感」等。

游嘉欣在鏡頭前展露出招牌甜美笑容。（IG@kayan_yau）

罕有性感。（IG@kayan_yau）

好公主風。（IG@kayan_yau）