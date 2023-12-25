陶大宇北上開騷新自創動作登場技驚四座　網民：個腦挑選緊

陶大宇近日拍住吳啟華和張兆輝一齊北上開騷，3位師奶殺手可謂魅力依然，演唱會反應熱烈。其中最讓觀眾期待的一定是陶大宇，事關之前憑翻唱劉德華一曲《倒轉地球》而在中、港兩地人氣急升，成為「網絡紅人」；其「魔音式」唱腔加獨特的「水撥式」揮手台風，再配以震懾人心的招牌「噓」聲，成功將網民洗腦，掀起一股熱潮。

陶大宇、吳啟華及張兆輝到佛山舉行《港劇男神演唱會》。

陶大宇邊少得獻唱代表作《倒轉地球》。（小紅書截圖）

觀眾反應熱烈。（小紅書截圖）

依然咁投入，「噓！」（小紅書截圖）

然而，陶大宇並沒有因此而自滿，在今次演唱會上，他除了獻唱了不唱不行的《倒轉地球》外，更帶來「新作」，就是翻唱鄭伊健的《甘心替代你》，不少網民看了粉絲分享到社交平台的片段後，都大讚陶大宇唱歌有進步：「唱的不差哇」、「至少全開麥」、「幾好啊，起碼真唱。」

鄭伊健的《甘心替代你》都難不到陶大宇（小紅書截圖）

仲有「新動作」。（小紅書截圖）

另外，更讓人喜出望外的是，陶大宇在「動作上」也有新突破，為觀眾帶來最新的自創動作，刺激大家眼球。當他唱到「仿佛天和地在挑選我跟你」時，右手在無預警下，突然舉起並伸出食指，在「魂精」對出位置，做出摩打式極速自轉動作，然而身體也配合地微微向前傾，加上那閉上眼的投入表情，彷如同大家講他：「個腦挑選緊！」果然技驚四座，相信好快又會掀起熱潮。

轉得好快、好快。（小紅書截圖）

仲要派心心，定力少啲都唔掂。（小紅書截圖）

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網民見到陶大宇有新動作登場，紛紛激動留言：「終於有新動作」、「肢體和表情很自如」、「大宇老師真係無令大家失望，佢右手嗰個摩打式極速自轉動作，彷如同大家講佢：「個腦挑選緊！」技驚四座，真係不得了[笑哭R][笑哭R][笑哭R]」。

網民反應熱烈。（小紅書截圖）

網民讚陶大宇唱功有進步，而且終於有新動作。（小紅書截圖）