迪瑪希香港開唱孖好友大鬥唱功　側田自嘲：我平時唱歌好過佢

哈薩克斯坦歌手迪瑪希(Dimash)剛於香港會議展覽中心舉行了《STRANGER迪瑪希巡迴演唱會香港》,為樂迷帶來了一場震撼心靈的音樂盛宴。他為香港的Dears(迪瑪希歌迷稱號)送上了二十多首作品,讓歌迷大飽耳福。

迪瑪希在香港開演唱會。

一開場迪瑪希穿上一身紅、金色服裝現身,他先以《GOLDEN》、《SMOKE》兩首歌曲暖身,配合氣勢磅礡的配樂和歌曲風格,立即將全場氛圍推向高潮。而他之後就非常親切地跟觀眾們打招呼,十分有語言天份的他,先以英文說:「我今晚很想做一個好精彩的演唱會,希望有你們的支持。」接着又用中文補充:「我愛你,你好Dears!」非常厲害。

迪瑪希唱歌好聽。

而今次是他第一次來到香港舉行演唱會,意義非常重大,因此他便以中文獻唱了《ONLY YOU有你》和《BATTLE OF MEMORY拿不走的記憶》,兩首分別來自電視劇《完美關係》以及電影《記憶大師》的歌曲,非常好聽。之後,他便深情地跟歌迷聊天,他提到:「7年前,在我更年輕時、更新人時、更帥時,我參加了《歌手》,與內地及全球粉絲分享了我的音樂,令我非常難忘,你們的支持很棒,今天我們再創造美好的一天吧!Make some noise!」為了突顯他的驚人唱功,其再為Dears送上由哈薩克語和中文寫成歌詞的《難忘的一天》,呈現在他參加湖南衛視音樂競技節目《歌手》時的完美表現。

迪瑪希亦有唱中文歌。

另外,因參加《歌手》他認識了香港歌手側田(Justin),二人之後變成好朋友,是次側田亦有現身擔任演唱會特別嘉賓,側田先問迪瑪希:「你想做咩先?我好freestyle,定你想合唱先?」接着再跟觀眾說:「我做《歌手》識咗佢,見佢冇咩朋友,一個𡃁仔。因為我講英文我就同佢傾偈,佢話好掛住屋企,做節目冇得飛返屋企,好彩佢捱過咗嗰幾個月,我哋先可以聽到佢嘅音樂。」又開玩笑地說:「我平時唱歌好過主角,但今晚例外,我唱得差過佢!」而他最後更鼓勵迪瑪希:「佢好勤力學咗首廣東歌,全部都係蘇聯(俄文)拼音」令人感受到彼此的深厚友誼。之後,他們就用廣東話一起合唱了張學友的名作《愛是永恆》,讓粉絲們想起他們惺惺相惜,一起參賽、一起努力、一起晉級的難忘時刻。

而除了好友側田外,迪瑪希還把人氣甚高的超帥弟弟MANSUR帶到台上表演,由他進行結他獨奏。原來他的父母亦有來到現場打氣,他的媽媽更走到台前感謝觀眾,而粉絲們亦預備了鮮花送給她,場面相當溫馨。

側田現身做特別嘉賓。

除了在演唱會展現過人的唱功外,迪瑪希還為歌迷獻上多才多藝的一面,包括又唱又跳演繹了《GIVE ME YOUR LOVE》和《BE WITH ME》兩首作品,突現了他超卓的舞步,將現場氛圍推向巔峰。緊接而來,迪瑪希還邀請了兩位樂手,演奏哈薩克斯坦的傳統樂器DOMBRA,熟練的技巧給予粉絲們耳目一新的感覺。

在他唱完《REQUIEM》後有男粉絲率先走到台前送花給他,接着其他粉絲也有送禮物、握手、自拍等不同要求,迪瑪希一律有求必應,讓觀眾們滿載而歸。最後,他還為樂迷送上張學友的名曲《秋意濃》,以及他自己的中文歌曲《JUST LET IT BE》,將音樂魅力發揮到極致。意猶未盡的他還走到台下跟觀眾握手,更帶了一位小歌迷上台,引來Dears們興奮的尖叫聲。他再次跟粉絲們表示:「It was amazing to me, thank you very much!」並臨時再唱多一次《GIVE ME YOUR LOVE》又用中文說:「我愛你們,非常非常感謝!」作為他對現場觀眾的深深感謝,為樂迷送上一個完美的音樂晚上。