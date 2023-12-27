53歲元祖級性感女神親解不婚領養原因　內容催淚獲網民4字激讚

張慧儀是90年代的性感女神，巔峰時期憑著火辣魔鬼身材，成功俘虜一眾男粉絲，雖然現時已年過50有3，但依然風韻猶存。除了樣靚身材好外，張慧儀也擁有一顆善心，她於06年的時候在內地領養患先天性心臟病的張晃維（Hanson），並將Hanson視如己出，為了照顧兒子，決心暫停香港的演藝事業，搬回馬來西亞母子一同生活，成為一名好媽媽。

張慧儀與兒子Hanson母子關係非常好。（微博@張慧儀）

兩母子相依為命。（微博@張慧儀）

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隨著Hanson開始長大成人，張慧儀也可慢慢放下心來，近年開始有客串一些綜藝、劇集及電影的演出，如最近在無綫台慶劇《叠影狙擊》中飾演「Mag姐」一角，其霸氣演出獲不少網民稱讚；另外在電影《爆裂點》也見到其身影。此外，張慧儀也有跟着潮流的步伐，進駐社交平台開設帳號與網民聊聊天，以及分享保養心得和生活日常等等。

張慧儀於22歲時參選馬來西亞怡保區華裔小姐奪冠。（網上圖片）

張慧儀早前在無綫台慶劇《叠影狙擊》中飾演「Mag姐」一角，其霸氣演出獲不少網民稱讚。（微博@張慧儀）

張慧儀在電影《爆裂點》中也有精彩演出。（《爆裂點》影片截圖）

近日，張慧儀就在社交平台解答粉絲提問，其中一題問到她：「為什麼會在大好的年華不結婚，去領養一個兒童呢？」張慧儀坦言：「其實沒有遇到很合適的人，所以就沒有結婚。」她又言領養Hanson並非她有計劃的，是有一次她去當志願者的時候，看到了這個孩子：「那我想或許每個女性都有母性，只是沒有被喚醒，當我看到這個孩子的時候，可能他喚醒了我內心的那份母性吧，所以就很想把他抱回家，抱回我的家，所以就這樣領養了他。」

張慧儀最近在社交平台親自解答不結婚和領養的原因。（小紅書截圖）

張慧儀稱收養孩子並非她原先計劃的。（小紅書截圖）

張慧儀續言另外還有一個主要的原因：「就是其實一個孤兒他要被領養，已經是不容易！那如果一個不是很健康的孩子，他要被領養就更困難了！那我相信緣份，既然讓我碰見他，我又那麼喜歡他，所以我就把他抱回家吧！」不少網民看完張慧儀這段剖白，都熱烈讚揚她：「人美心善。」

張慧儀稱見到兒子一刻，喚醒了她內心的母性。（小紅書截圖）

張慧儀稱呼相信緣份。（小紅書截圖）

其實張慧儀身邊向來有不少追求者，惟感情路上一直崎嶇，始終未遇到真命天子。曾有傳張慧儀與拍檔盧慶輝因拍攝《真情》撻著更發展到同居，但拍拖僅一年便因性格不合分手；之後於02年她與拉丁舞王霍紹裘邂逅拍拖，並去到訂婚階段，但卻慘遭對方動粗令關係決裂，隨即解除婚約。

張慧儀坦言沒有遇到很合適的人。

所以就沒有結婚。（小紅書截圖）

到2014年，張慧儀傳被從事飲食生意的內地富商羅定民求婚，惟她為照顧養子而未有答應婚事。翌年，張慧儀承認與失婚兼有子女的內地富商陳偉軍拍拖，並公開表示視對方為結婚對象，可惜後來雙方在生活上未能取得平衡，最終戀情只維繫一年多便分手收場。

張慧儀獲網民讚人美心善。（小紅書截圖）

張慧儀獲網民讚人美心善。（小紅書截圖）

張慧儀獲網民讚人美心善。（小紅書截圖）