黎淑賢去世｜嫁給第二任醫生老公退隱幕前 自爆做全職媽媽壓力大

據了解，黎淑賢凌晨時分與丈夫及朋友在北角雅景臺家中辦BBQ派對，當時她並無異樣。今午1時許，她被發現倒臥住所床上，廁所有燒過的炭。據悉，黎淑賢多年來受抑鬱症困擾，與家人感情無恙，事發前曾向家人發短訊道別，警方相信事件無可疑，列作自殺案處理。

黎淑賢曾經經歷兩段婚姻，而最為人知的一段婚姻是她與第一任老公盧惠光在1998年結婚，2006年離婚的夫妻關係，相隔一年她在2007嫁給第二任美容醫生老公許智政（Angus），再誕下兩名兒子，共4名囝囝。

黎淑賢今午1時許被發現倒臥住所床上，事發前曾向家人發短訊道別。（微博@黎淑賢Bonnie）

黎淑賢的4個兒子。 (ig@bonnie_lai_suk_yin_)

黎淑賢協助第二任美容醫生老公搞生意

黎淑賢與第二任老公結婚後主力做全職媽媽，除了照顧兒子的起居飲食外，熱愛做GYM維持好身材，甚至鍾情經營自己的社交平台分享美容心得，協助老公的美容生意。她育有的四名兒子分別有：24歲長子盧俊諺（Jacky），二子18歲盧俊希（Jovan），三子16歲許溢（Aston），幼子11歲許量（Martinus）。

黎淑賢老公Angus。 (ig@bonnie_lai_suk_yin_)

黎淑賢做全職媽媽壓力大到頭痛

黎淑賢在六年前曾經罕有接受媒體採訪表示做全職媽媽壓力很大，尤其需要照顧四個孩子，甚至出現頭痛的症狀，所以會獨自行夜山減壓。當時她表示大兒子Jacky在英國讀書能夠獨立自主，不用牽掛。反而另外的三位孩子需要全程負責起居飲食的安排，以及課外活動接送都一手包辦。她曾表示過：「要做自己的事需要在下午兩半前完成。」

黎淑賢去年聖誕亦有出席活動見傳媒。（資料圖片）

黎淑賢真情剖白愧對長子

她真情剖白當時有點愧對長子，因為長子出世的時候自己的年紀還是很輕，不甘願當家庭主婦花心機照顧長子。反而直到年紀大才懂得珍惜與孩子的生活，更揚言三仔要求過陪她行夜山，不過慘遭她的拒絕，想保留這一點私人時間。而今年她曾在社交網分享與謝安琪拍攝Viutv劇集《法與情》的工作照，當時有網民留言詢問她是否復出拍劇，她馬上回覆：「Yes，玩票性質！」

ViuTV劇集《法與情》即見到黎淑賢現身。（影片截圖）