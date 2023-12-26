黎淑賢去世｜再嫁美容醫生認打Botox　許智政曾專業失德遭停牌

今日（26/12）驚傳黎淑賢死訊，有指她在家中燒炭，家屬發現時即報案，惟送往醫院搶救後返魂乏術，終年47歲。

今日（26/12）驚傳黎淑賢死訊。（IG圖片）

黎淑賢生前經歷兩段婚姻，於1998年與香港武打演員盧惠光奉子成婚，共育有兩子，但這段婚姻只維繫了8年，二人於2006年離婚。翌年，黎淑賢就在其次子出生後不久再婚，嫁給美容醫生許智政，同樣育有兩名兒子，分別在2007年及2012年出生。

黎淑賢與現任醫生老公許智政，及兩個兒子。（IG圖片）

黎淑賢在2007年與任職美容醫生的現任老公許智政結婚，並先後誕下兩子，婚後做全職媽媽的黎淑賢，除了勤力做Gym保持Fit爆身形之外，她更曾大方承認靠微調逆齡變靚：「我有注射botox，還做了埋線，但不覺得痛，老公還取笑我變態，我反而覺得是我的忍受能力比較高。」而黎淑賢與老公許智政創立的美容公司不斷擴充業務，搞得有聲有色，她亦積極經營自己的社交平台，分享美容心得，實行自己做生招牌，所以雖然已為四子之母，但仍保養得宜。

兩公婆非常恩愛，黎淑賢也保養得非常好。（IG圖片）

不過，據指許智政曾經歷專業失德，在2006年時，他曾與謝天華胞弟謝梓華等共三名醫生，在雜誌廣告上為一間美容中心宣傳，被醫委會裁定三人專業行為失當，向謝梓華發出警告信，許智政被譴責。

隨後許智政又「再犯」，在2009的時候，被指曾為一本美容雜誌提供有關美容儀器的資料，該雜誌稱許智政是「皮膚科專業醫生」，但醫務委員會指出，許智政並非專科醫生，但他沒有採取適當措施防止雜誌使用該名銜，有誤導公眾之嫌，加上有專業失德「前科」，再被裁定專業行為失當，判除牌兩個月，緩刑兩年。

許智政曾經歷專業失德遭停牌。（IG圖片）

44歲黎淑賢再嫁美容醫生老公逆齡變靚 曾大方承認打botox兼埋線