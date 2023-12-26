黎淑賢去世｜老公多次疑背妻出軌 「消失」IG逾一年夫妻關係存疑

藝人黎淑賢今午（26/12）在北角家中燒炭，家屬發現後報案，惟送院搶救後返魂乏術，終年47歲。而黎淑賢生前經歷兩段婚姻，最為人所知的一定是下嫁武打藝人盧惠光，但此段婚姻只維繫了8年，兩人於2006年離婚。之後黎淑賢在2007年再嫁美容醫生許智政，並先後為對方誕下兩位兒子。

這張相是許智政最後一次「現身」老婆IG。（IG圖片）

當時大家為黎淑賢慶生。（IG圖片）

黎淑賢與許智政結婚至今13年，後者曾數次被傳媒影到與不同女性約會，甚至有親暱行為，先是在2012被影到與一名女子當街又攬又錫，當時就有指黎淑賢為挽救婚姻，以屋企裝修為由解釋與老公分居傳聞；但之後許智政又再被影到去性商品買貴價情趣玩具會合診所女職員。雖然當時許智政否認自己背妻出軌，但有傳二人婚姻曾一度亮起紅燈，還盛傳黎淑賢曾去到診所與許智政對質，但最後喊住離開。

二人婚姻經歷不少風浪考驗。（微博圖片）

二人近年關係轉趨穩定。（IG圖片）

而經過連番風浪考驗後，兩人的婚姻關係近年似乎轉趨穩定，黎淑賢還經常分享與老公許智政，以及一家四口的甜蜜溫馨相。不過有眼利網民發現，黎淑賢自去年7月在慶祝其生日時分享過夫妻合照後，老公便在其IG「消失」至今，與之前頻頻放閃的做法大相徑庭，令外界對兩人現時夫妻關係存疑。

還不時放閃。（IG圖片）