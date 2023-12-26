黎淑賢去世｜盧惠光年花30萬供囝囝留學　與細24年女友分手拒再婚

盧惠光前妻黎淑賢今午（26日）驚傳死訊，有指她在家中燒炭，家人發現時即時報案，可惜送院後證實不治，終年47歲。黎淑賢與盧惠光在1998年奉子成婚，育有兩子盧俊諺（Jacky）及盧俊希（Jovan），直至2006年離婚。離婚後盧惠光得到兩子的撫養權，多年來一直父兼母職，不但每年豪花逾30萬供大仔往英國升學，更為了囝囝拒絕再婚。

黎淑賢曾經歷兩段婚姻，有四個兒子。（IG@bonnie_lai_suk_yin_）

黎淑賢2007年與美容醫生許智政再婚，婚後誕下兩子許溢（Aston）及許量（Martinus）。（微博@黎淑賢Bonnie）

黎淑賢曾坦言結婚時只得20多歲，未夠成熟，兩人相處有不少問題。盧惠光與黎淑賢離婚後，曾被指帶細24年的上海女友及兒子蒲夜店，因而激嬲前妻，一度傳出她有意爭回兩子的撫養權。其實盧惠光一直盡心盡力照顧兩個兒子，大仔盧俊諺畢業於英國著名學府University of Bradford （布拉德福德大學），主修物理治療學士課程，據知是盧惠光建議兒子選修這一科，因他覺得物理治療師在香港較為吃香。盧惠光曾透露為了供大仔往英國升學，自己省吃儉用，連衫褲都不買，每年花費30多萬，但見到兒子學成歸來，他都表示很值得。

離婚後盧惠光得到兩子的撫養權，多年來一直父兼母職。（IG@kenlow_1）

盧惠光在機場送別囝囝。（IG@kenlow_1）

盧惠光曾坦言未能讓兩子於完整家庭成長，感到有愧，而他亦為囝囝的未來做好打算，甚至為了兩子拒絕再婚，與拍拖11年、年輕24年的女友分手，他曾在接受訪問時透露因對方想結婚生仔，但他就有感兩人年齡差距大，不希望將來撐住拐杖說：「這個不是我個孫，是我個仔。」盧惠光只望兒子快樂成長，自己不求再覓第二春。而盧惠光與兩子相處如朋友，感情十分深厚，他不時大曬父子合照，兩個囝囝都遺傳了父母的優良基因，相當高大靚仔！

盧惠光與兩子相處如朋友，感情十分深厚。（IG@kenlow_1）