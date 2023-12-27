李連杰患抑鬱細女神隱4月近況曝光　成功蛻變與媽咪利智似足餅印

李連杰與太太利智的一對寶貝女兒Jane及Jada都是索爆星二代，兩姊妹完美遺傳了媽咪的強大基因，無論樣貌身材都似足媽咪，且愈大愈靚，即使沒有加入娛樂圈，但也散發出陣陣星味。她們的IG亦有不少靚相，跟網民分享她們的生活點滴。然而李連杰早前接受著名作家陳文茜訪問時，就大談細女Jada於7歲時患上抑鬱症一事，13歲的時候病情已很嚴重，女兒曾想隨時結束自己生命，令他束手無策，最後他陪伴女兒讀佛法開導，從中尋找了解問題根本，情況才有所好轉。

李連杰與兩位寶貝女兒。(ig圖片)

小時候患有抑鬱的Jada，已有一段時間未有現身，也沒有更新社交網，對上一次更新已是8月27日。前日 (25日) 她家姐Jane在IG分享了與妹妹的合照，並留言：「Merry Christmas.」兩人當時正身在新加坡，相中可見她們一起在巨型聖誕樹下合照，身穿晚裝裙，看來是參加聖誕Party。大女Jane身穿白色晚裝，細女Jada身穿黑免晚，兩姊妹各具美態，誰也搶不了誰的鏡頭。細女Jada更是愈來愈似媽咪利智，兩母女外貌似十足餅印，Jada一臉容光煥發，看來抑鬱症病情已好轉。

李連杰與老婆利智及兩個女兒一家四口合照。(ig圖片)

Jade自嘲一身打扮好像交通錐。(Jade ig)

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