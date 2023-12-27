28歲功夫新星與陳山聰馬路上演追逐戲 網民認錯係陳鍵鋒讚靚仔

無綫新劇《反黑英雄》正拍攝得如火如荼，近日完成深圳戲份，回到香港繼續拍攝，昨日（26日）就有網民撞見視帝陳山聰、容天佑和姚宏遠在荃灣開工。陳山聰和容天佑在劇中飾演警隊PTU，是上司和下屬的關係，從網民分享的片段可見，他們正拍攝一場追逐戲，在大馬路上狂奔，非常考驗體力。

容天佑夥拍陳山聰在荃灣拍攝新劇《反黑英雄》。（小紅書截圖）

在大馬路拍攝一場追逐戲。（小紅書截圖）

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現場吸引不少市民圍觀，身為視帝的陳山聰，大家當然認得，然而在他身邊的容天佑，起初卻被網民誤會了是陳鍵鋒，大讚靚仔。容天佑在接受《香港01》訪問時，笑言他曾看過陳鍵鋒一個古裝造型，連他自己也覺得似樣，而身邊不時也有朋友說他似對方。

該網民開頭認錯容天佑是陳鍵鋒。（小紅書截圖）

有網民覺得容天佑與陳鍵鋒的確有幾分似。（小紅書截圖）

大家又覺得似唔似呢？(《學警雄心》劇照)

容天佑接受《香港01》訪問時，笑言他曾看過陳鍵鋒一個古裝造型，連他自己也覺得似樣。（微博@陳鍵鋒）

再來多一張。(陳鍵鋒@微博)

講起容天佑，大家最初認識可能是林頴彤的前男友，其實現年28歲的他非常猛料，於2011年參加《功夫新星》得到第三名後簽約無綫，擁有跆拳道黑帶四段的他，還是李小龍創立的截拳道第五代傳人。而除了打得外，容天佑樣貌也睇得，其一對標誌性的電眼，在參加《功夫新星》時曾被黃秋生笑他是咸濕版的張國榮。

容天佑在《隱形戰隊》中飾演二世祖。（《隱形戰隊》電視截圖）

入型入格。（《隱形戰隊》電視截圖）

容天佑在《法言人》中的Tony仔一角雖然有點衝動同傻氣，但勝在熱血兼有情有義，加上不少網民盛讚他顏值高，似足陳鍵鋒，成功入屋。（《法言人》電視截圖）

容天佑有望上位。（《法言人》電視截圖）

入行12年的容天佑，起初多演不起眼的小人物角色，近年開始受公司重用，獲得不少演出機會，在劇集《隱形戰隊》、《法言人》及《破毒強人》也有出色的演出，成功吸引觀眾注意。而今年，他更首次入圍萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步男藝員」，隨時以黑馬姿態跑出。

入行12年的容天佑，今年首次入圍萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步男藝員」，隨時以黑馬姿態跑出。（受訪者提供）

容天佑私下身手了得。（IG@yungtinyau）

招牌靚仔笑容。（IG@yungtinyau）