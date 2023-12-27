28歲功夫新星與陳山聰馬路上演追逐戲 網民認錯係陳鍵鋒讚靚仔
撰文：陳釗
出版：更新：
無綫新劇《反黑英雄》正拍攝得如火如荼，近日完成深圳戲份，回到香港繼續拍攝，昨日（26日）就有網民撞見視帝陳山聰、容天佑和姚宏遠在荃灣開工。陳山聰和容天佑在劇中飾演警隊PTU，是上司和下屬的關係，從網民分享的片段可見，他們正拍攝一場追逐戲，在大馬路上狂奔，非常考驗體力。
+1
現場吸引不少市民圍觀，身為視帝的陳山聰，大家當然認得，然而在他身邊的容天佑，起初卻被網民誤會了是陳鍵鋒，大讚靚仔。容天佑在接受《香港01》訪問時，笑言他曾看過陳鍵鋒一個古裝造型，連他自己也覺得似樣，而身邊不時也有朋友說他似對方。
講起容天佑，大家最初認識可能是林頴彤的前男友，其實現年28歲的他非常猛料，於2011年參加《功夫新星》得到第三名後簽約無綫，擁有跆拳道黑帶四段的他，還是李小龍創立的截拳道第五代傳人。而除了打得外，容天佑樣貌也睇得，其一對標誌性的電眼，在參加《功夫新星》時曾被黃秋生笑他是咸濕版的張國榮。
入行12年的容天佑，起初多演不起眼的小人物角色，近年開始受公司重用，獲得不少演出機會，在劇集《隱形戰隊》、《法言人》及《破毒強人》也有出色的演出，成功吸引觀眾注意。而今年，他更首次入圍萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步男藝員」，隨時以黑馬姿態跑出。