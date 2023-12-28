最甜華姐冠軍生圖曝光真實狀態惹熱議　一細節獲讚真正親民貼地

現年39歲的靚媽岑麗香 (香香) 是2010年國際中華小姐冠軍，靚樣備受肯定，加上她甜到漏的笑容，可說是最美華姐冠軍之一。自從香香與老公強強結婚並生了兩個仔仔後，便減少了幕前演出，主力照顧家庭。不過香香不時都會於IG分享她一家的生活點滴，更新她的近況。成為了兩子之母的香香，無論樣貌身材都依然keep得好好，絕無半點師奶味，完全不似生過小朋友。

岑麗香樣靚身材正。（IG：@heungheungeliza）

近日有網民在主題樂園偶像香香，還把香香的生圖放上社交網上分享。該名網民寫道：「排隊坐纜車的時候見到港劇裏的明星，果然是港姐！真的好靚啊！」其實香香是華姐而非港姐。博主透露當日是冬至，園內人不多。相中可見香香當日淡妝上陣，與仔仔一起在園內排隊，期間她還拿出密實膠袋的零食來氹仔仔，她與同行友人有講有笑，展現出甜美笑容，sweet到暈，即使在原相機之下都依然靚到令人眼前一亮。香香這幾張生圖引起了網民熱議，一眾網民都紛紛留言大讚香香的笑容特別甜美，生圖都好靚。有網民又指香香與市民一起排隊，沒有買快證享用特權，更見貼地親民。

香香帶仔仔搭巴士。(ig圖片)

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