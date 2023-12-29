影帝與粉絲自拍照驚變人妖樣震撼網民　不禁親口吐槽內容勁爆笑

現年62歲的天王劉德華入行多年依然活躍於電影圈，至今片約不斷，可說是個多產藝人，他主演的新戲更是排住隊上映。由他與梁朝偉兩大影帝領銜主演的電影《金手指》即將在12月30日上映，近日兩人就聯同劇中多位主要演員頻頻出席宣傳活動。另一部由劉德華擔任監製兼領銜主演的電影《潛行》，亦將於12月29日在內地上映，香港則定於2024年1月11日上映，他亦有為該電影四出宣傳。

劉德華日前到上海宣傳明年上映的新作《潛行》，穿上劇組同款衞衣、戴眼鏡登場，狀況甚佳。（視覺中國）

日前有網民就因為工作關係，在電影《潛行》於上海舉行的宣傳活動上遇見劉德華，並於社交網上分享了她與華仔的合照。該名博主留言寫道：「好消息：和劉德華合照了！！！壞消息：我們彼此誰也認不出是誰。因為看首映禮就坐在第一排 大合照他直接站我面前。華哥說：『你這個濾鏡開太大了。』我一看，被旁邊送花的女生擠的，手抖了一下，切換成人妖濾鏡。」講述了她這次搞笑的經歷，以及披露了劉德華與她的對話。

在《潛行》裡飾演夫妻檔的劉德華與劉雅瑟亦一同畀心。（視覺中國）

博主表示她等大合影結束後，就再去找華仔，一心打算與他拍一張正常的合照，便禮貌地問華仔能再合影一張嗎？華仔即笑着對她說：「你剛剛那個太誇張了。」 然後華仔就被人群擠走了。雖然博主最後也未能與華仔影到一張正常的合照，但她覺得也算是聖誕節最好的禮物，還大讚華仔：「他本人真的超有親和力！好愛嗚嗚嗚嗚 帥死了」。此post一出即引起網民熱議，因為自拍合照中的華仔在人妖濾鏡下變得面目全非，震驚了一眾網民，大家都覺得好好笑。有網民甚至笑指：「華哥的老婆囡囡都認不出他。」

《潛行》上海宣傳活動現場充斥劉德華的粉絲，見偶像在喪夫後回復精力充沛的狀態，均放心不少。期間有不少男粉絲以上海話及廣東話向華仔表白，華仔則在台上畀心回應粉絲的支持。（視覺中國）

點擊睇劉德華與粉絲這張人妖濾鏡自拍合照：

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