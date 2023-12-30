洪天明婚後曾親密合照惹緋聞　35歲索爆內地女模因意外左手截肢

洪天明與於2012年與2006年港姐亞軍及最上鏡小姐周家蔚結婚，婚後兩人育有兩名仔仔，一家四口生活幸福。然而洪天明當年與周家蔚結婚後，曾於2014年與內地模特兒杜顏嘉 (Jessica Du) 在夜店親密合照，而傳出緋聞。不過周家蔚依然相信老公，夫妻倆的感情並沒有受到影響，洪天明自始亦成為了好老公好爸爸。而現年35歲杜顏嘉就活躍於IG，不時曬出性感美照，擁有7.5萬個Followers。她最近突然消失兩個月，日前再次更新IG透露原來接受了截肢手術。

洪天明周家蔚拍拖去旅行，大曬甜蜜。（IG圖片）

Jessica Du留言表示：「還是準備告訴大家，我截肢了。因為意外事故我失去了我的左手，雖然是一件悲傷的事情，但是很快可以裝上仿生機械手臂，人腦接口，體驗人機共生，成為一個半機器人生活，也讓人覺得未來可期！」她還分享了多張照片，相中可見她左手被紗布緊緊包實，寫道：「明天就要做截肢手術啦！謝謝你35年的陪伴！」她笑着舉起勝利手勢，更親吻左手道別。不少圈中好友包括台灣棒棒堂的威廉都留言心痛Jessica的遭遇。網民亦紛紛留言大讚她堅強樂觀，為她打氣加油。

Jessica分享截肢經歷。(ig圖片)