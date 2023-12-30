法國團貨不對辦矛頭直指呢位息影女星　團友力數多宗罪即場爆喊

近月有香港旅行社舉辦法國旅行團，並以可以與明星同行作招徠，團友能跟已移居溫哥華的李婉華一起同遊法國，每位團費索價4.68萬港元（約8,000加元），價錢並不包括往來法國機票。據加拿大的報道指該法國團於今年10月底出發，行程包括尼斯、摩納哥、里昂、白朗峰、巴黎等多個地方，團費包專車接送、12天12晚行程入住4星酒店、景點門票等，團友需自費第一天和最後一天往返機場交通費。

李婉華。（梁碧玲攝）

然而，有參加了該旅行團的團友事後投訴貨不對辦，聲稱入住4星級酒店十分污糟，感覺連1星也不如；領隊經常自行失蹤，不等齊團友就出發或離開，導致有團友在雪山迷路。團友又指期間有團友要求換酒店，否則就會找律師控告旅行社，此時同行的女藝人便出來安撫大家，表示不好意思，聲稱自己經常被騙，說罷便開始哭泣，一直喊到眼睫毛快甩時才停止。翌日早上女藝人在旅遊巴上指自己聽到不少團友投訴，再次表示不好意思，接著再度落淚，也是喊到眼睫毛快甩時停下。團友又投訴經常因為女藝人要拍片而阻礙到大家用餐，購物也永遠是最遲買完的一個，令團友們要不斷趕行程。

有旅行社以跟李婉華同遊法國作招徠。(facebook圖片)

有關事件近日在加拿大的港人圈中引起熱議，雖然有關報道並沒有開名，但矛頭就直指李婉華。有團友坦言當初報團是因為該女藝人，認為藝人應該會顧慮自己的名聲，與藝人同遊的旅行團應該不會太差，誰知卻十分失望。