何超儀爆老公陳子聰術後小插曲　身體良好：喺屋企「un un腳」

何超儀（Josie）昨晚（30/12）出席梅艷芳《再續．缘份》管弦樂慈善音樂會，她在音樂會上獻唱了《孤身走我路》、《夢伴》、《赤的疑惑》幾首梅艷芳的歌曲。



何超儀表示老公陳子聰現時身體健康。（葉志明 攝）

她接受《香港01》訪問時說：「梅姐嘅歌畀到好多啟發我，melody好聽，歌詞又好到肉。今次我都有啲緊張，因為係同管弦樂團合作。今晚唱咗《孤身走我路》、《夢伴》、《赤的疑惑》。《孤身走我路》對我嚟講好personal。我諗呢個就係填詞人功力，好多人聽到都身同感受。我喺事業上，好多時候都係行啲我行我素嘅方。」

談及老公陳子聰的近況，何超儀表示他現時身體狀況良好：「佢返咗嚟（香港）啦，身體OK呀，我哋仲去咗行街，行supermakret，我哋會去啲有櫈坐嘅舖頭，等佢可以坐吓。佢本身個人好得人鍾意，去到世界各地都令好多醫生都覺得佢BB咁（錫佢），香港都係。」

何超儀表示老公陳子聰現時身體健康。（葉志明 攝）

何超儀直言，陳子聰在外地的手術成功，不過術後就發生了一段小插曲：「佢好勁，喺嗰邊手術好快就做完，然之後亦好快由ICU送返普通房，跟住一入到普通房，床都未上，坐咗喺人哋張櫈，一堆醫生又衝入嚟，跟住話：『你而家簽名啦，你有嘢衰咗，我而家即刻幫你搞返佢。』嗰啲醫生係好有信心。佢哋同我講咩都同你搞返好，而家就真係咩搞返好晒。」何超儀透露其實是預早發現了其中一條血管有問題，所以要補做手術。何超儀笑言：「佢而家就喺屋企『un un腳』啦，睇緊電影咁呀，好happy。」

何超儀為了今次演出，生日都只係飲清水。（葉志明 攝）

她也表示，今年生日特別為了梅姐而忍口不狂歡：「特別為咗梅姐唔講嘢，大家喧嘩我就唔講嘢，就咁揸住樽水。我有個外國朋友問我『你飲緊咩？』我話『水嚟㗎！』」問到新年有什麼願望？她表示想人人身體健康，還有希望早日開演唱會，以及大家都可以大鵬展翅。