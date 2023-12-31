最上鏡港姐宣布已移英展新生活分享近況　升級迫爆上圍惹熱議

現年39歲，2009年港姐最上鏡小姐袁嘉敏雖然已多年沒有影視作品推出，也鮮有現身公開活動，月前她罕有地到內地登台出騷，就受到熱烈歡迎，排場十足。財來自有方的Candy，今年又到了杜拜、歐洲旅遊享受人生，並於IG分享她的旅遊靚相。9月時她就分享了她身在英國倫敦的照片，還拿着重達50kg的行李，自此她便一直在英國生活，至今仍未有返港。

袁嘉敏最近又去了歐洲旅遊。(ig圖片)

原來袁嘉敏已正式搬到英國倫敦生活，日前她在她的YouTube頻道拍片表示：「2023 年是有趣且充滿挑戰的一年，尤其是我獨自從香港搬到倫敦。我跟大家分享我的一些想法和反思。」她在片中表示她的社交網專頁被駭了，又分享自己如何適應英國的新生活，為什麼她談及單身、倫敦各地的節慶裝飾、她如何獨自度過聖誕節、以及她在她家附近遇到苛李活男星Hugh Grant (曉·格蘭特)。她在片中全程說英文，就連字幕也有全英文的。袁嘉敏宣布移居英國的短片出街後，即引起網民熱議。有網民的焦點卻落在她的身材之上，指她留英數月，身材都升級了，在片中穿上緊身衫的她有迫爆衫的效果，透視出內衣更是性感非常，樣子也容光煥發，愈來愈靚。

袁嘉敏拍片宣布已正式移居英國。(youtube)